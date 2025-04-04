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  4. Esenyurt'ta taksici dehşeti! Kadın yolcular ve şoför arasında kavga: Tokat ve küfürler havada uçuştu...

Esenyurt'ta taksici dehşeti! Kadın yolcular ve şoför arasında kavga: Tokat ve küfürler havada uçuştu...

04.04.2025 12:04
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Esenyurt'ta taksici dehşeti yaşandı. Aracına binen iki kadın yolcuyla tartışmaya başlayan şoför adeta sinirden kendini kaybetti. Ön koltukta oturan kadın yolcuya tokat atarak saçını çeken şoför yolculara küfürler savurdu. Yaşanan korkunç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta yine bir olay yaşandı... Bir taksi şoförü aracına binen kadın yolculara dehşeti yaşattı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

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KADIN YOLCULARA TOKAT VE KÜFÜR...

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, taksiye binen iki kadın ile şoför arasında tartışma çıktı.

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Kısa sürede yolculardan birinin küfür etmesiyle büyüyen tartışmada taksici, ön koltuktaki kadına saldırdı. Kadının küfür etmesi üzerine önce tokat atan ardından ise saçını çeken taksici, kadınları araçtan indirdi.

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O sırada yoldan geçen bir vatandaş tarafları ayırmaya çalışırken, sözlü tartışma devam etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt taksi
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