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Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı

Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı
Çiğdem Sevinç

Esenyurt'ta Osmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Esenyurt ta tekstil fabrikasında yangın çıktı 1

(AA)

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yangın Esenyurt
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