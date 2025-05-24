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Esenyurt’ta yaşlı adamın çöp evi 4’üncü kez boşaltıldı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde daha önce 3 kez boşaltılan çöp ev, komşuların şikayeti üzerine yeniden boşaltıldı. Yaşlı adamın kaldığı evden 3 kamyon çöp çıkarılırken, vatandaşlar pislikten dolayı binanın fare ve böceklerin istilasına uğradığını, koku nedeniyle evlerine gidemediklerini belirtti.

Esenyurt’ta yaşlı adamın çöp evi 4’üncü kez boşaltıldı

Esenyurt Fatih Mahallesi’nde komşuların kabusu haline gelen ev yeniden boşaltıldı. Belediye ekiplerinin Ünal Koç isimli yaşlı adamın ikamet ettiği daireden daha önce de 3 kez çöp topladığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların şikayetleri üzerine 4’üncü kez evdeki çöpleri toplayan ekipler, 3 kamyon hurda malzemeyi de götürdü. Vatandaşlar, yaşlı adamın yaşadığı evden kaynaklı olarak böcek ve fare istilasına uğradıklarını belirtirken, pis koku nedeniyle de evlerinde duramadıklarını belirtti. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen yaşlı adamın, maddi imkansızlıklar nedeniyle hurda malzemeleri toplayıp bunları satarak geçimini sağladığı öğrenildi. Çok sayıda daire ve arazisinin de bulunduğu iddia edildi.

"BENİM EVİM BENİM MALZEMELERİM

Evinin yetkililer tarafından boşaltılmasına tepki gösteren Ünal Koç, "Benden neden şikayet ediyorlarmış, şikayet eden çeker gider. Benim dairemde oturacak, benden şikayet edecek. Ben diyorum boşaltın evimi onlar boşaltmıyor. Benim evim, benim malzemelerim, kim karışır. Ben zaten toplamıyorum, para verip alıyorum. Kim kime bedava veriyor. Koku oluyorsa alt kata baksınlar, daha dün fare attım. Etrafa ekmek çöp atıyorlar, fare ve böcek ondan oluyor. Ben o koku nedeniyle sabaha kadar uyuyamıyorum" dedi.

Temiz bir sokakta oturmak istediğini söyleyen komşu Abdullah Görücü, "Birkaç sefer evin boşaltıldığını gördüm. Sağdan soldan bir sürü malzeme topluyor eve getiriyor. Bu pislikten böcek de olur, fare de olur, yangın da çıkar. Evin içinde pislik var, böcek var, fare var. Bu adam çok gariban. Ne aylığı var, ne de sigortası var. Çocukları da bu adama bakmıyorlar. Hizmet etmiyorlar, para vermiyorlar adam da hurda topluyor. Akli dengesi de yerinde değil, kendi kendine konuşuyor. Tedavi görmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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