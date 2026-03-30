Esenyurt'ta 'Yol vermem' cinayeti! Öldürüp kayıplara karıştı

Olay, sabah saatlerinde Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında trafikte yaşanan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

SİLAHINI ÇIKARIP ATEŞ ETTİ

Tartışma sırasında açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan bir sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI; HER YERDE ARANIYOR

Öte yandan kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.