Esenyurt'taki lüks sitede taciz dehşeti! Genç kadın neye uğradığını şaşırdı: "Amacı kargo değildi"

Taciz kabusu İstanbul Esenyurt'ta bulunan lüks bir sitede yaşandı. Kargo teslimatı bahanesiyle siteye giren bir kargo görevlisinin, 24 yaşındaki genç kadını taciz ettiği belirtildi.

Güvenlik kameralarının olduğu asansörde başlayan taciz olayı, genç kızın dairesine kadar sürdü. Kadın asansörden inerken, sırtını döndüğü anda görevli tarafından fiziksel tacize uğradı.

EVİNİN KAPISINA KADAR GİTTİ

Taciz, sadece asansörle sınırlı kalmadı. Genç kadın dairesine yönelirken kargo görevlisi arkasından geldi ve koridorda da saldırı girişimini sürdürdü.

GENÇ KADIN ÇIĞLIK ATTI

Ekol TV muhabiri Büşra Seyis'in haberine göre tacize maruz kalan kadın çığlık atarak yardım istedi. Genç kadının seslerini duyan komşular hemen olay yerine koştu. Saldırgan ise kaçtı.

"'ÇOK GÜZELSİN' DEDİ, KAPIYI İTMEYE ÇALIŞTI"

Yaşadığı kabusu anlatan genç kadın, kargo görevlisinin amacının kargo olmadığını aktardı ve "Kucağımda köpeğimle eve çıkıyordum. Asansöre bindiğimde adam eksi üçe bastı ama önce yedinci kata ulaştık. Ben inerken köpeğimle birlikte döndüm, o sırada tacize uğradım. Sonra da kapıma kadar geldi, benim kapımı itti. 'Seninleyim' dedi, 'Çok güzelsin' dedi. Kapıyı itmeye çalıştı. Korkudan hemen güvenliği aradım ama kaçmayı başarmış" dedi.

POLİS KAÇAN ŞAHSI ARIYOR

Olayın ardından polise giden kadın, şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntüleri incelenirken, polis kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.