Esenyurt'taki uyuşturucu alışverişi 'pes' dedirtti... Güpegündüz, sokak ortasında sattı: "Abi Allah'ın adını verdim, bir tane ver"

Esenyurt'taki uyuşturucu sorunu ciddi boyutlara ulaşmaya başladı. Geçen günlerde bir uyuşturucu satıcısının güpegündüz sokak ortasında yanına gelenlere uyuşturucu satması hafızalardaki yerini korurken, bu görüntülere bir yenisi daha eklendi.

SOKAK ORTASINDA UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİ

Olay, dün Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre uyuşturucu madde satışı yapan şahsın etrafını, alışveriş yapmak isteyen bir grup sardı.

UYUŞTURUCU ALABİLMEK İÇİN İTİŞTİLER

Aralarında itişen şahıslar, uyuşturucu madde alarak bir an önce olay yerinden kaçmak istedi.

"ABİ ALLAH'IN ADINI VERDİM BİR TANE VERSENE"

O sırada alışveriş yapmak isteyenlerden biri ise "Abi Allah’ın adını verdim, bir tane versene" dedi. Yine sokağın ortasında güpegündüz yaşanan olay herkese 'pes' dedirtti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır