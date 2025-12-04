HABER

Esenyurt’ta 5 katlı binada yangın paniği: Bina tahliye edildi

Esenyurt’ta 5 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi.

Esenyurt’ta 5 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen bina sakinleri hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 1805 Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanı fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Esenyurt’ta 5 katlı binada yangın paniği: Bina tahliye edildi 2

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada mahsur kalan vatandaşları hızlı şekilde tahliye etti. Dumandan etkilenen kişiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahallede kısa süreli paniğe neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Esenyurt’ta 5 katlı binada yangın paniği: Bina tahliye edildi 3
Kaynak: İHA

