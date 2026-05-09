Esenyurt’ta apartmandan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta apartmana girerek ayakkabı ve bisiklet çaldığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Görüntülerde bir şahsın Esenyurt ilçesinde bulunan apartmanlara girerek ayakkabı ve bisiklet çaldığının belirlenmesi üzerine şüphelinin tespiti için inceleme yapıldı. 07 Nisan tarihinde Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi’nde yapılan uygulama sırasında ekipler, eşkal bilgileriyle birebir örtüşen şüpheli şahsı çaldığı bisikletle seyir halindeyken yakaladı. Kimlik bilgileri E.K. (34) olarak belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Çalınan bisikletin yapılan işlemlerin ardından mağdur vatandaşa teslim edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "açıktan hırsızlık" suçundan 08 Nisan tarihinde adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

