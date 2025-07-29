Esenyurt’ta gündüz vakti uyuşturucu kullanan şahıslar cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, Esenyurt Akşemsettin Mahallesi’nde bugün meydana geldi. İddiaya göre, bir grup sabah saatlerinde otluk alanda uyuşturucu madde kullandı. Uyuşturucunun etkisiyle sersemleşen ve çevreye rahatsızlık veren şahısların, arazide uyuşturucu madde yapımı için bidonlar bulundurdukları belirlendi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Yürütülen çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen N.K., E.T., M.G., A.T. ve O.B.’nin ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, bulundurma veya kullanma’ suçundan işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Arazide uyuşturucu madde kullanan şahısların o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların uyuşturucu tükettikleri anlar ve polis ekiplerinin şahısları gözaltına aldığı anlar yer aldı.

(İHA)