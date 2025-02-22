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Eşi benzeri görülmemiş dava! Fransa'da bir cerrah tam 299 hastaya cinsel istismar uyguladı

22.02.2025 23:05
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Fransa'da eskiden cerrah olarak çalışan Joel Le Scouarnec, çoğu çocuk olan 299 hastasına cinsel istismar uyguladığı gerekçesiyle yargılanacak. Söz konusu cerraha, Fransa'da "benzeri görülmemiş" bu çocuk istismar davasında 20 yıla kadar hapis cezası verilebilir. İşte detaylar...

Eşi benzeri görülmemiş dava! Fransa'da bir cerrah tam 299 hastaya cinsel istismar uyguladı

Ulusal basındaki haberlere göre, 74 yaşındaki cerrah Le Scouarnec'in cinsel istismar suçlamasıyla yargılanacağı dava, ülkenin Bretonya bölgesindeki Vannes kentinde Morbihan Ceza Mahkemesi'nde 24 Şubat'ta başlayacak.

4 ay sürecek dava kapsamında Le Scouarnec, cerrah olarak görev yaptığı 30 yıllık süre boyunca çoğu çocuk olan 299 hastasına yönelik ağırlaştırılmış cinsel istismar suçlamasıyla yargılanacak.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR!

Söz konusu cerraha, Fransa'da "benzeri görülmemiş" bu çocuk istismar davasında 20 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Le Scouarnec'in komşuları, Nisan 2017'de 6 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Aynı yıl mayıs ayında gözaltına alınan Le Scouarnec, söz konusu çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Polis tarafından Le Scouarnec'in evinde yapılan aramada, 300 binden fazla pornografik fotoğraf ve video ile muayeneleri sırasında işlediği suçlarla ilgili tuttuğu defterler bulundu.

Cerrah Le Scouarnec, 2020 yılında 2 yeğeni, bir hastası ve komşusuna yönelik cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Cerrah Ulusal Kanal
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