Eşi tabutuna son kez sarıldı, babası namazını kıldırdı: AFAD personeline hüzünlü veda

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nde 2 gündür kayıp olarak aranan 23 yaşındaki Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Civelekoğlu'nun cenazesinin sudan çıkarıldığı esnada debisi aniden yükselen derede, AFAD ekibini taşıyan bot devrildi. Akıntıya kapılan 4 AFAD personelinden 3'ü mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, Ömer Faruk Özkan (28) sulara kapılarak hayatını kaybetti. Görevi başında vefat eden kahraman AFAD personelinin cenazesi, memleketi Bolu'ya sevk edildi.

TAYİN BEKLİYORDU, GERİDE 10 AYLIK BEBEĞİ KALDI

Ömer Faruk Özkan'ın vefat haberi, memleketi Bolu'nun Hamzabey köyüne ateş düşürdü. Rize'den Bolu'ya tayin istediği öğrenilen Özkan'ın, bayram tatili sonrasında ailesini memleketi Bolu'da bırakarak görev yeri Rize'ye döndüğü ortaya çıktı. Genç personelin, bir hafta sonra Ankara'da katılacağı eğitimler öncesinde son görevine çıktığı öğrenilirken, geride eşi ve henüz 10 aylık olan bebeğini bıraktı.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

Dün gece saatlerinde memleketi Bolu'ya getirilen genç AFAD çalışanının cenazesi, bugün helallik alınmasının ardından Hamzabey Köyü Camii'ne getirildi. Cenaze töreni öncesinde eşi Kübra Özkan gözyaşlarına hakim olamadı. Hayat arkadaşının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre ağlayan Kübra Özkan'ın, "Seninle gurur duyuyorum, inşallah biz de o mertebeye erişiriz" şeklindeki feryadı cenazeye katılanların yüreklerini dağladı.

CENAZE NAMAZINI ACILI BABA KILDIRDI

İkindi namazına müteakip düzenlenen cenaze törenini acılı baba Şükrü Özkan kıldırdı. Törene; AFAD Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek, AFAD Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Ali Öncü, Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk, Bolu İl Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanvekili M.Tuna Özcan'ın yanı sıra çok sayıda AFAD, itfaiye ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.

"ALLAH'TAN GELEN HER ŞEYE RAZI OLMAYI KABUL EDİYORUZ"

Oğlunun cenaze namazını kıldıran acılı baba Şükrü Özkan, "Değerli devlet büyüklerim, kıymetli cemaatim, Allah razı olsun sizlerden. Bu kederli günümüzde bizim yanımızda oldunuz. Dilin lal olduğu, kelimelerin bir şey ifade etmediği şu anda, 'Mallardan, ürünlerden, evlatlardan eksiltmek suretiyle sizi deneriz, sabredenlere müjdele' buyuruyor Rabbimiz. Bana düşen sabır. Sabredenlerden olmayı, Allah'tan gelen her şeye razı olmayı kabul ediyoruz" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Ömer Faruk Özkan'ın naaşı, mesai arkadaşlarının ve sevenlerinin omuzlarında taşınarak köy mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır