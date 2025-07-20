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Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı

Türkiye geçtiğimiz aylarda Aydın'daki faciayı konuşmuştu. Bir anne ve 2 çocuğu çıkan yangından hayatını kaybetmiş, itfaiye eri koca ise yanan evin önünde baygınlık geçirmişti. Daha sonra o erin kısa sürede başkasıyla nişanlanması şüpheleri artırdı ve hem itfaiye eri hem nişanlısı gözaltına alındı. Tutuklanan itfaiye erinin bu sabah koğuşunca cansız bedeni bulundu.

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Fatma Gezgin ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin’in (4) yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan itfaiye personeli Turgay Gezgin, cezaevinde intihar etti. Gezgin'in kendisini koğuştaki ranzaya astığı öğrenildi.

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı 1

YANGIN 18 MART'TA ÇIKMIŞTI

Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, 18 Mart sabah saatlerinde yangın çıktı.

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı 2

EVİN ÖNÜNDE BAYGINLIK GEÇİRMİŞTİ

Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gece mesaisinden dönen itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Gezgin ile 2 çocuğu, otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı 3

KISA BİR SÜRE SONRA NİŞANLANMIŞTI

Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada 11 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yaptığı belirtilen Turgay Gezgin, kundaklama suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Gezgin'in ardından, olaydan bir süre sonra nişanlandığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan nişanlısı F.T. de gözaltına alındı.

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı 4

Polisteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gezgin, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı 5

KENDİNİ ASMIŞ HALDE BULUNDU

Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi'nden bir süre önce Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne nakledildiği öğrenilen Turgay Gezgin’in, bu sabah kaldığı koğuştaki ranzaya kendini astığı belirtildi. (DHA)

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı 6

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı 7

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı 8Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın cezaevi İtfaiyeci Aydın
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