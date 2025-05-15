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Esila Ayık'tan tahliye kararı sonrası ilk açıklama: "Tek temennim..."

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolarda gözaltına alınan ve bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında tahliye kararı verildi. Cezaevi çıkışında konuşan Ayık, "Gençlerin hayal kurmaya, özgür kalmaya devam etmesi gerekiyor. Adalete olan inancımı hiç yitirmedim. Şimdi tek dileğim diğer arkadaşlarımın da özgür kalması" dedi.

Esila Ayık'tan tahliye kararı sonrası ilk açıklama: "Tek temennim..."
Çiğdem Sevinç

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda gözaltına alınan Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında, bugün yargılandıkları davanın ilk duruşmasında tahliye kararı verildi. Esila, tahliyesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz gençlerin hayal kurmaya, özgür kalmaya devam etmesi ve susturulmaması gerekiyor. Şu an için tek temennim de diğer öğrenci arkadaşların bir an önce tahliye olması" ifadelerini kullandı.

"BİZ GENÇLERİN GELECEĞE KÜSTÜRÜLMEMESİ GEREKİYOR"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ayık, "Ben girdiğimden beri hatta diğer tutuklu arkadaşlar için de çok büyük bir destek başladı. Biz gençlerin geleceğe küstürülmemesi gerekiyor. Ben şu an özgürüm, çok mutluyum bunun için adalete olan ümidimi hiçbir zaman kaybetmemiştim. Sürekli her ne kadar tutuklu olursam olayım hayal kurmaya devam etmiştim. Herkese çok büyük bir şükran ve minnet duyuyorum çünkü ben girdiğimden beri, hatta diğer tutuklu arkadaşlar için de çok büyük bir destek başladı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
tahliye Esila Ayık
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