Eşine ceza yazılmaması için kaskla polise vurmaya çalıştı! EGM'den açıklama geldi

Zonguldak'ta trafik polisleri kaldırımdan giden bir motosikleti durdurarak ceza yazmak istedi. Motosiklet sürücüsü ve eşi polislere itiraz ederek mukavemet gösterdi. İddiaya göre elindeki kaskla polise vurmaya çalışan kadın gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), olayla ilgili başmüfettiş görevlendirdi.

Olay, geçtiğimiz gün Zonguldak Gazipaşa Caddesi'nde yaşandı. Kaldırımda seyreden bir motosikleti durduran polis ekipleri ceza yazmak istedi. Ancak motosiklet sürücüsü ve eşi polis itiraz etti.

Elindeki kaskla polis memuruna vurmaya çalışan kadın ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu.

EGM AÇIKLAMA YAPTI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Zonguldak'ta kaldırım üzerinde seyir halinde olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne ceza uygulandığını ve bu sırada polise mukavemette bulunan sürücünün eşinin gerekli işlemler için polis merkezine götürüldüğünü açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "27 Eylül 2025 tarihinde Zonguldak ili Gazipaşa Caddesi üzerinde trafik ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen denetim sırasında bir motosikletin kaldırım üzerinde seyir halinde olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine motosiklet sürücüsüne gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Motosiklette yolcu olarak bulunan ve motosiklet sürücüsünün eşi olduğu belirlenen şahsın görevli ekiplerimize kimlik ibraz etmemesi, fiziki ve sözlü mukavemette bulunması üzerine şahıs kademeli zor kullanmak suretiyle gerekli işlemlerin yapılması için Polis Merkez Amirliği'ne götürülmüştür. Konunun araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir" denildi. (DHA)

Zonguldak
