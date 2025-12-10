HABER

Eşini öldürmeye gidip başka bir kadını katletmişti! Tehdit ve darptan aylarca ceza almış

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelerek, bina görevlisinin karısını öldüren emekli başçavuşun daha önce Kıbrıs'ta eşini tehdit ettiği için 4 ay, kayınvalidesini dövdüğü için de 2 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, dün sabah 1 buçuk yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Y.Ş.'nin Köşk Mahallesi Yuva Sokak'taki evine girmeye çalışan İ.Ş. (51), kapıyı açamayınca binanın girişinde bina görevlinin eşi M.G.'yi bıçaklayarak öldürmüştü.

EŞİNİ SÜREKLİ TEHDİT EDİYORMUŞ

Olay yerinden kaçan İ.Ş., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emekli başçavuş İ.Ş.'nin boşanma aşamasındaki eşini sürekli tehdit ettiği belirlendi.

TEHDİT VE DARPTAN 6 AY CEZAEVİNDE KALMIŞ

Geçtiğimiz nisan ayında eşinin bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden İ.Ş.'nin burada da eşini tehdide devam ettiği ve şikayet üzerine gözaltına alınarak cezaevine konulduğu öğrenildi.

Kıbrıs'ta 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra çıkan İ.Ş.'nin ardından Türkiye'ye dönerek kayınvalidesini darp ettiği ve şikayet üzerine tutuklanarak 2 ay cezaevinde kaldığı da belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA

