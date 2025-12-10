Şener Üşümezsoy ve Naci Görür bu kez aynı görüşte birleştiler! "Basit bir deprem değil"

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Son olarak Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen ve AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde kaydedilen deprem tüm dikkatlerin bu bölgeye yoğunlaşmasına neden oldu.

ÜŞÜMEZSOY'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Şehirde büyük paniğe neden olan depremle ilgili pek çok uzman isimden uyarı geldi. Prof. Naci Görür ve Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan da dikkat çeken açıklamlar geldi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Basit bir yüzey kırığı değil" uyarısında bulundu. Depremin çözümlemelerinde basit bir kırılmanın görülmediğini, hareketliliğin Antalya Körfezi'nin altındaki derin yapılarla ilişkili olduğunu ifade eden Üşümezsoy'un analizine göre sarsıntı, iki büyük kabuğun karşılaşma hattında gerçekleşti.

BÖLGEDEKİ TERS FAY YAPILARINA DİKKAT ÇEKTİ

Depremin kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu ve 100 kilometreyi bulan derin bir yapıya işaret ettiğini belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, söz konusu sarsıntının Akdeniz kabuğunun Anadolu kabuğunun altına daldığı yitim zonunda oluştuğunu söyledi.

Tektonik haritalar üzerinden yaptığı değerlendirmede bölgede ters fay yapılarına da dikkat çeken Üşümezsoy, Antalya çevresindeki hareketliliğin Akdeniz'in daha geniş bir tektonik sistemiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

"BÖLGEDEKİ DEPREMSELLİK TEK BİR FAYDAN KAYNAKLI DEĞİL"

Geçtiğimiz ay Kıbrıs'ın güneyinden batıya uzanan hattın kırıldığını hatırlatan Üşümezsoy, bu hattın Girit ve Rodos'la ilişkili bir tektonik zon oluşturduğunu dile getirdi. Bölgedeki depremselliğin tek bir faydan değil, birbiriyle etkileşimli karmaşık süreçlerden kaynaklandığını ifade eden Üşümezsoy, "Antalya Körfezi ve çevresindeki hareketlilik, Akdeniz ve Anadolu plakalarının derinlerde süren bu karmaşık hesaplaşmasının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor" dedi.

Kentte paniğe neden olan depremler sonrası, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de 'Kapasite daha büyük' diyerek uyarıda bulundu.

"DEPREM KAPASİTESİ ÇOK DAHA BÜYÜK OLABİLİRDİ"

Görür, özellikle Torbalı-Aksu hattında 95 kilometre derinlikte kaydedilen depremin normal faylar üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Depremin 5.2 büyüklüğünde olmasına rağmen kenti ciddi şekilde etkilememiş olabileceğini aktaran Görür, bölgedeki fayların üretebileceği deprem büyüklüğüne ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Torbalı-Aksu (Antalya)’da 95 km derinlikte bir deprem oldu. Deprem, Antalya Körfezi’nin batısındaki normal faylar üzerinde gelişti. 5.2 büyüklüğünde olduğu için kenti fazla etkilememiş olabilir. Ancak normal fayların boylarını düşündüğünüzde deprem kapasitesi çok daha büyük olabilirdi.”