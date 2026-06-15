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Eşini öldürüp 10 gün cansız bedeniyle yaşamıştı! Cezası belli oldu

Türkiye uzun bir süre Kastamonu'daki vahşeti konuşmuştu. 8 aylık hamile eşini öldürdükten sonra yaklaşık 10 gün 1 buçuk yaşındaki çocuğuyla birlikte cesetle aynı evde yaşayan caninin aldığı ceza belli oldu.

Eşini öldürüp 10 gün cansız bedeniyle yaşamıştı! Cezası belli oldu

Olay, 21 Nisan 2025 tarihinde İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine Civil ailesinin yaşadığı eve giren ekipler, 34 haftalık hamile Elif Civil'in cesediyle karşılaştı.

Eşini öldürüp 10 gün cansız bedeniyle yaşamıştı! Cezası belli oldu 1

VAHŞİCE KATLEDİLMİŞ

Elif Civil'in, vücuduna aldığı 12 bıçak darbeleriyle öldürüldüğü, cesedin 10 günden fazla süredir evde olduğu belirlendi. Yaşanan olayın ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kadının kocası Berkan Civil'i (29) 1 buçuk yaşındaki çocuğu İ.C. ile birlikte Nasrullah Meydanı'nda yakaladı. Gözaltına alınan Berkan Civil, tutuklandı.

Eşini öldürüp 10 gün cansız bedeniyle yaşamıştı! Cezası belli oldu 2

Olayın ardından Berkan Civil hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşmasında, sanık Berkan Civil ile maktul Elif Civil'in babası İ.Ç. ve annesi K.Ç., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) duruşmaya katılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile sanık avukatları hazır bulundu.

Eşini öldürüp 10 gün cansız bedeniyle yaşamıştı! Cezası belli oldu 3

Maktul Elif Civil'in babası İ.Ç. ve annesi K.Ç., mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını talep ettiler.

Eşini öldürüp 10 gün cansız bedeniyle yaşamıştı! Cezası belli oldu 4

"BANA SİGARA VEREN O ŞAHIS YARGILANSIN"

Duruşmaya SEGBİS ile katılan tutuklu sanık Berkan Civil ise, "Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Tahlil sonuçları açıklandı mı, kanımda bir madde bulundu mu? Bunları göremedim, bilmiyorum. 8 gün ben uyumuşum, ölü gibiydim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bana sigara veren o şahıs da yargılansın, neden yargılanmadığını anlamış değilim. 8 gün boyunca ölü gibi uyumuşum. Neden uyuduğumu da anlamış değilim. Mütalaaya itiraz ediyorum. Beraatımı talep ederim. 8 gün ölü gibi uyumuşum, kolay değil, kendimde değildim" dedi.

Eşini öldürüp 10 gün cansız bedeniyle yaşamıştı! Cezası belli oldu 5

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Sanık Berkan Civil'in avukatı da mütalaaya karşı savunmasını yaparak, suçlamaları kabul etmediklerini ve müvekkilinin beraatını talep etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına duruşmaya katılan avukat, mütalaa doğrultusunda herhangi bir tahrik ya da indirim yapılmadan sanığın en üst safhadan cezalandırılmasını talep etti.

Eşini öldürüp 10 gün cansız bedeniyle yaşamıştı! Cezası belli oldu 6

Mahkeme heyeti, sanık Berkan Civil'in 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan herhangi bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Kastamonu
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