Eşini salonda iple asılı halde buldu! Evden bir not çıktı

Kağıthane’de yeni evli olduğu öğrenilen Sevil Yengeç D. (26) evinin salonunda eşi Furkan D. (28) tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu Furkan D., uyandığında eşini yanına bulmadığını, salonda asılı halde gördüğünü, ipten indirerek sağlık ekiplerine haber verdiğini, öncesinde tartışma yaşamadıklarını söylediği öğrenildi. Evde 'Anne sana layık olamadım' yazılı not bulunurken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SALONDA İPLE ASILI HALDE BULDU

Olay, 12 Haziran Cuma günü saat 12.30 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yeni evlendiği öğrenilen Sevil Yengeç D., akşam saatlerinde annesi ve eşi Furkan D. ile birlikte evde vakit geçirdi. Annesinin evden ayrılmasının ardından kadın uyudu. Furkan D., sabah saatlerinde uyandığında eşi Sevil Yengeç D.'nin yanında olmadığını gördü. Seslenmesine rağmen cevap da alamayınca salona giden Furkan D., eşini hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

DİKKAT ÇEKEN NOT

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Sevil Yengeç D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İfadesine başvurulan Furkan D.'nin eşini salonda asılı halde gördüğünü, ipten indirerek sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Sevil Yengeç D.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemelerde ise polis ekipleri 'Anne sana layık olamadım' yazılı bir not buldu.

'ARAMIZDA SORUN YOKTU'

Emniyete götürülen Furkan D.'nin 'Bilgi sahibi' olarak ifadesinin alındığı öğrenildi. Furkan D.'nin ifadesinde eşiyle aralarında bir sorun olmadığını, olay günü akşam saatlerinde annesinin evlerine geldiğini, birlikte oturduklarını daha sonra gittiğini, eşiyle tartışma yaşamadıklarını son olarak da uyuduklarını söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır