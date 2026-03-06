Altınova ilçesinde 6 Ekim 2025'te, ayrı yaşayan Belgin ve Özgür Aslanoğlu çifti arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgür Aslanoğlu, yanında taşıdığı tabancayı çekip eşine ateş etti. Göğsünden vurulan Belgin Aslanoğlu yere düştü. Özgür Aslanoğlu, yanına gittiği Belgin Aslanoğlu'nu bu kez de başından vurdu. 4 çocuk annesi Belgin Aslanoğlu hayatını kaybederken, kaçan Özgür Aslanoğlu ise Çiftlikköy ilçesinde yakalanıp tutuklandı.

Özgür Aslanoğlu hakkında 'Kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri bulundurmak’ suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Eşini sokak ortasında öldüren sanık: Silahla ateş etmeyi bilmeyen biriyim - Güvenlik - Yalova -

‘SİLAHIN ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI BİLMİYORDUM’

Özgür Aslanoğlu’nun yargılamasına Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada, tutuklu sanık Özgür Aslanoğlu, öldürülen Belgin Aslanoğlu'nun ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemede savunma yapan sanık Özgür Aslanoğlu, eşi Belgin Aslanoğlu ile 2017’de tanıştıklarını ve eşinin 2019’da cezaevine girdiğini, bu süreçte onu hiç yalnız bırakmayarak 7 yıl boyunca ziyaret ettiğini söyledi. Eşinin psikolojik sorunları olduğunu ve cezaevinde ilaç kullandığını iddia eden Aslanoğlu, denetimli serbestlikle çıktıktan sonra Diyarbakır’a gittiklerini ancak annesiyle yaşamak istememesi nedeniyle Yalova’ya döndüklerini anlattı. Çiftlikköy’de ev tuttuklarını belirten sanık, aralarında çeşitli tartışmalar yaşandığını ancak boşanma davası olmadığını ifade etti. Olaydan bir gün önce eşine babasını hastaneye götürürken eşlik etmek istediğini sonrasında da aralarında tartışma çıktığını belirten Aslanoğlu, “Belgin'in tutarsız davranışları vardı. Belgin’in öyle bir sevgi öyle bir kalbi var ki beni çok seviyor. Tutarsız davranışlarından dolayı bazen kavga ediyor, yine de barışıyorduk. Bizim Belgin ile boşanma davamız hiç olmadı. Olsaydı onun cezaevinde olduğu dönemde olurdu" dedi.

Mahkeme başkanının kullandığı silahla ilgili sorusuna Aslanoğlu, "Silah Belgin'in silahıydı. 5-6 senedir bendeydi. Belgin cezaevine girdikten sonra bana verdi. Bende kaldı o silah. 'Belgin bunu ne diye alıyoruz' dediğimde 'Tedbir amaçlı bulunsun' dedi. Silah çalışıyor mu, çalışmıyor mu haberim yoktu. Ben zaten silahla ateş etmesini bilmeyen biriyim" diye cevap verdi.

!

‘SİLAHI ÇANTADAN ÇIKARTIP DOĞRULTTUM’

Olay sabahında eşinin babasını hastaneye götüreceğini bildiği için kayınpederinin çalıştığı kahvehaneye yöneldiğini belirten Aslanoğlu, şöyle konuştu:

"Belgin benim geldiğimi görünce ben de ona, 'ben de geliyorum' dedim. Orada yine abuk subuk hakaretler, küfürler etmeye başladı. 'Belgin yeter artık. Bak beni sen çağırdın buraya bir yuva kuralım diye. Niye böyle yapıyorsun' deyince küfürlerine devam etti. O anda dayanamadım zaten. Silahım çantanın içindeydi. Çıkardım, 'Belgin ölmemizi mi istiyorsun. Gel beraber ölelim' dedim. Doğrulttum ona, tetiğe basınca ilk patlamadı. Bir mermi dışarı atmış. Tekrar silahı kurup ateş ettim. Ondan sonra Belgin arabalarının yanında duran 2 kişiye doğru koşarak onlara 'Polisi ara' dedi. Ben de o anda koşmaya başladım. Koştuğu için mermi ona isabet etti mi, etmedi mi haberim yoktu. Belki olayın sıcaklığından mı artık bilmiyorum. Belgin o anda yere düşünce gözü açık bir şekilde bana doğru baktı. Ben de yanına gidince bir şeyler fısıldamaya başladı. Gene orada bir hakaret etti ve özür dedi. O anda ben de bir el ateş ettim rastgele. Ondan sonra köşeyi dönerek kaçtım."

‘KIZIMI SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ’

Belgin Aslanoğlu'nun babası A.K. ise gözündeki katarakt nedeniyle hastaneye kızıyla gideceği için çalıştığı kahvehaneye giderek bekleyeceğini söylediğini belirterek, "Ben kızımı bir süre bekledim ancak gelmedi. Şüphelendim ve canım sıkılmaya başladı. Gelinime telefon açtığımda bana, 'Baba buraya polisler geldi, bir sıkıntı var. Hemen gel' dedi. Eve gittim, kızımı vurdular efendim. Onunla hastaneye gidecektik. Benim yanıma geliyordu. Önüne Özgür çıktı ve kızımı sokak ortasında silahla vurarak öldürdü” dedi.

‘ABLAMI TEHDİT EDİYORDU’

Belgin Aslanoğlu’nun kardeşi T.K., müşterek çocuk Y.A.’nın aslında Özgür Aslanoğlu’ndan olmadığını iddia ederek, çocuğun Diyarbakır’da bulunduğunu ve ablasının cezaevinden çıktıktan sonra onu görmek için oraya gittiğini söyledi. Ancak sanığın çocuğu göstermemesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını belirten T.K., bunun üzerine ablasının Yalova’ya geri döndüğünü ve Özgür Aslanoğlu’nun ablasını sürekli tehdit ettiğini iddia etti. Ablasının Diyarbakır’da kalmak istemediğini söyleyen T.K., "Çünkü Özgür sürekli ablamı tehdit ediyor. Ablamın bundan boşanmasını istemesinin nedenlerinden bir tanesi de ablamın ilk eşinden olan kızı M.M.'dir. Ablam cezaevindeyken Özgür, M.M.’ye cinsel istismarda bulunuyor M.M. de şikayetçi oluyor. Bunu karakol kayıtlarından da görebilirsiniz. Ablam bu yüzden ayrılmak istedi. Sanık saplantılı birisidir” diye konuştu.

Sanık ve avukatların söz almasının ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamı ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır