HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eşini sokak ortasında vahşice katletti: 'Çocuğumla göz göze gelince durdum'

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tartıştığı 5 çocuk annesi eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin eşini 15 yerinden bıçakladığı, cinnet anında saldırısını daha da ileri boyuta taşımak isterken 5 yaşındaki çocuğuyla göz göze gelince durduğu öğrenildi.

Eşini sokak ortasında vahşice katletti: 'Çocuğumla göz göze gelince durdum'

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak'ta meydana geldi. Erdal K. ile eşi Elif K. kavga etmeye başladı. Sokağa çıkan ikiliden Erdal K., herkesin gözü önünde 5 çocuk annesi olan eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

Eşini sokak ortasında vahşice katletti: Çocuğumla göz göze gelince durdum 1

LİNÇ EDİLECEKTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erdal K., olay yerine gelen polise teslim olduğu sırada mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi.

Eşini sokak ortasında vahşice katletti: Çocuğumla göz göze gelince durdum 2

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırmak için havaya tek el ateş açtı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eşini sokak ortasında vahşice katletti: Çocuğumla göz göze gelince durdum 3

"ÇOCUĞUMLA GÖZ GÖZE GELİNCE DURDUM"

Şüphelinin ifadelerinde, aldatıldığını iddia ederek cinnet getirdiğini savunduğu öğrenildi. Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren Erdal K.'nın ifadesinde; eylemini daha da ileri boyuta taşıyarak eşine çok daha ağır şekilde zarar vermek istediğini ancak o esnada 5 yaşındaki en küçük çocuğuyla göz göze gelmesi üzerine eylemini sonlandırdığını söylediği belirtildi.

Eşini sokak ortasında vahşice katletti: Çocuğumla göz göze gelince durdum 4

Çiftin en küçüğü 5, diğerleri ise 18 ile 25 yaşları arasında değişen 5 çocuğunun bulunduğu, çocuklardan birinin ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Eşini sokak ortasında vahşice katletti: Çocuğumla göz göze gelince durdum 5

ERZURUM'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Cinayete kurban giden 5 çocuk annesi Elif K.'nın cenazesinin ise işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Erzurum'a götürüldüğü ve burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump 'tam zafer' için tarih verdi! 'Yakında bu konu kapanacak'Trump 'tam zafer' için tarih verdi! 'Yakında bu konu kapanacak'
Başsavcılık açıkladı! 'Görüşmesi yasaklandı' paylaşımlarına soruşturmaBaşsavcılık açıkladı! 'Görüşmesi yasaklandı' paylaşımlarına soruşturma

Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

Karabük'teki görüntüler gündem oldu! AK Parti harekete geçti

Karabük'teki görüntüler gündem oldu! AK Parti harekete geçti

Aziz Yıldırım'a kaybeden Hakan Safi Süper Lig ekibini satın alıyor!

Aziz Yıldırım'a kaybeden Hakan Safi Süper Lig ekibini satın alıyor!

Test sonuçlarıyla ilgili açıklama: "Ortada mutlak bir yanlış var

Test sonuçlarıyla ilgili açıklama: "Ortada mutlak bir yanlış var

Bakan Şimşek: "Dış şok olmasaydı enflasyon yüzde 20 civarındaydı"

Bakan Şimşek: "Dış şok olmasaydı enflasyon yüzde 20 civarındaydı"

Son 2.5 ayın dibini gördü! İslam Memiş önümüzdeki 3 güne dikkat çekti

Son 2.5 ayın dibini gördü! İslam Memiş önümüzdeki 3 güne dikkat çekti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.