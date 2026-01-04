HABER

Eşini ve 7 yaşındaki kızını boğazlarını keserek öldürdü!

Kahreden haberin adresi Antalya oldu! Güvenlik görevlisi bir cani eşini ve 7 yaşındaki kızını boğazlarını keserek katletti. Komşular ailenin kendi halinde olduğunu belirtti ve olay gecesi hiç ses duymadıklarını söyledi. Cani iki valizle gittiği Ankara'da polise teslim oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan (45), eşi Songül Canatan (43) ile kızı Sena Canatan'ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Zübeyir Canatan, 2 valizle gittiği Ankara'da polise teslim oldu.

KOMŞULAR FARK ETTİ

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi’ndeki 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan, henüz belirlemeyen nedenle eşi Songül ile kızı Sena Canatan'ı boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Sabah evden kimsenin çıkmadığını fark edip, kapıyı çalan komşuları, açan olmayınca polise bildirdi.

ANNE VE KIZIN ACI SONU

Adrese gelen polis ekibi de içeriden yanıt alamayınca kapıyı açarak eve girdi. Polis, odada anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi, Songül Canatan ile kızının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından anne ve kızın cenazeleri, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İKİ VALİZLE EVDEN AYRILDI

Olay sonrası 2 valizle evden ayrıldığı belirlenen Zübeyir Canatan, gittiği Ankara'da polise teslim oldu. Gözaltına alınan Canatan'ın ilk ifadesinde, cinnet getirip olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

"NASIL YAPMIŞ BELLİ DEĞİL"

Cinayetlerin işlendiği evin sahibi Şaban Bülüç, "Aile, 2 yıldır evimde kiracı olarak oturuyordu. Kendi halinde, namazında niyazında olan kişilerdi. Şimdiye kadar kavga gürültülerini duymadık. Kadın fazla dışarı çıkmazdı.

Sadece balkona çamaşır sermeye çıktığını görürdük. Sabah erken saatte balık avlamaya gitmiştim, mahallemizdeki bakkalın olayı bildirmesi üzerine hemen geldim. Geldiğimde polisler ve ambulans vardı. Polisten edindiğim bilgilere göre eşinin ve kızının boğazını kesmiş. Biz gürültü veya ses duymadık. Eşini ve kızını uyurken mi kesti ses çıkmasın diye, nasıl yapmış belli değil" diye konuştu.

Eşini ve 7 yaşındaki kızını boğazlarını keserek öldürdü! 8Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

