Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayıp canlı yayın açmıştı! Tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde dün yaşanan olayda M.E., evinde eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaraladı. Ardından yakındaki 5 katlı bir binanın en üst katına çıkan şüpheli, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak intihar edeceğini söyledi. Jandarma ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla ikna edilerek gözaltına alınan M.E., bu sabah Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VAHŞETTEN SONRA KENDİNİ DE ÖLDÜRECEKTİ

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Kestel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa E. isimli şahıs, evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaraladı. Şahıs daha sonra olay yerinin yaklaşık 200 metre uzağında bulunan 5 katlı bir binanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

4 SAAT SONRA İKNA OLUP İNDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Mustafa E.’nin ikna edilmesi için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 4 saat süren görüşmelerin ardından şahıs bulunduğu binadan indirildi ve gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN SKANDAL YAYIN

Mustafa E.’nin olay sırasında sosyal medya hesabından canlı yayın açarak, "Şu anda Alanya’da bir inşaat firmasının 4. katındayım. Birazdan intihar edeceğim. Karımı sabah vurdum. Namusumu temizledim, ne oldu bilmiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben namuslu, şerefli adamım. Hakkınızı helal edin. Birazdan intihar edeceğim. Benim çocuklarıma sahip çıkın. 5 çocuğum var, yetim kalacaklar" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa E. sabah saatlerinde Alanya Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe çıkarılan Mustafa E. mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır