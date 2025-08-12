HABER

Eşini vurup, aynı tabancayla kendi kafasına ateş etti

Ordu'da karısını tabancayla vurarak yaralayan koca, aynı tabanca ile kendi kafasına ateş etti. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Eşini vurup, aynı tabancayla kendi kafasına ateş etti

Olay, Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selma M. (45) ile kocası İlkay M. (50), ikamet ettikleri 4 katlı binanın çatı katındaki dairelerinde tartışmaya başladı. Bir süre sonra İlkay M., el yapımı tabancayla Selma M.'ye ateş ederek bacağından vurdu, sonrasında ise kendi kafasına ateş etti. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İlkay M. ağır yaralı olarak Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Selma M. ise Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren İlkay M.'nin hayati tehlikesinin bulduğu öğrenildi. Çiftin 2 çocukları olduğu öğrenilirken, bir süredir ise ayrı yaşadıkları iddia edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Ordu
