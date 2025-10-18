HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eşinin aracına takip cihazı taktıran koca yakayı ele verdi!

İstanbul'un Esenler ilçesinde bir takip cihazı olayı daha yaşandı. Boşanma aşamasındaki karısının aracına takip cihazı taktıran eş ile cihazı yerleştiren kişi yakalandı.

Eşinin aracına takip cihazı taktıran koca yakayı ele verdi!

İstanbul'da D.A. isimli kadın, Tekstilkent'te park halindeki aracına 10 Ekim'de takip cihazı yerleştirildiğini fark ederek polise başvurdu.

Esenler Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada, kadının boşanma aşamasındaki eşi A.A. ile İ.T.'nin olayla ilgisi olduğu belirlendi.

TAKİP CİHAZI TAKTIRDIĞI ANLAŞILDI!

Polis ekiplerince yakalanan A.A.'nın, eşi D.A.'nın aracına, İ.T.'ye söyleyerek takip cihazı taktırdığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan A.A. ve İ.T., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, aracın yanına gelen İ.T.'nin alt kısma takip cihazını yerleştirdiği anlar yer aldı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faslı çifte dört gün boyunca kabusu yaşattıFaslı çifte dört gün boyunca kabusu yaşattı
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldüYolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

Anahtar Kelimeler:
cihaz takip
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.