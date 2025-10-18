Eşinin aracına takip cihazı taktıran koca yakayı ele verdi!

İstanbul'da D.A. isimli kadın, Tekstilkent'te park halindeki aracına 10 Ekim'de takip cihazı yerleştirildiğini fark ederek polise başvurdu.

Esenler Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada, kadının boşanma aşamasındaki eşi A.A. ile İ.T.'nin olayla ilgisi olduğu belirlendi.

TAKİP CİHAZI TAKTIRDIĞI ANLAŞILDI!

Polis ekiplerince yakalanan A.A.'nın, eşi D.A.'nın aracına, İ.T.'ye söyleyerek takip cihazı taktırdığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan A.A. ve İ.T., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, aracın yanına gelen İ.T.'nin alt kısma takip cihazını yerleştirdiği anlar yer aldı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır