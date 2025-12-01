HABER

Eşiyle çocuğu ölürken onun başkasıyla ilişkisi ortaya çıkmıştı! Türkiye'nin konuştuğu doktor cezaevinde intihar etti

Samsun'da nehre uçan otomobilde eşiyle oğlu ölen Dr. Serdar Kıyak, başka biriyle ilişki yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Olay sonrası cinayetten tutuklanan ve Samsun'da kaldığı cezaevinde intihara kalkışan Dr. Serdar Kıyak, bu kez Elazığ'da kaldığı cezaevinde dün yaşamına son verdi.

Eşiyle çocuğu ölürken onun başkasıyla ilişkisi ortaya çıkmıştı! Türkiye'nin konuştuğu doktor cezaevinde intihar etti

Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı aracın nehre uçması sonucu Gülşah Karaman Kıyak (34) ile oğlu Poyraz’ın (1) öldüğü olay uzun süre konuşulmuştu. Aynı hastanede görev yapan bir psikolog ile ilişkisi olduğu soruşturma dosyasında yer alan Serdar Kıyak, Elazığ’da tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini havalandırma penceresinin korkuluklarına astı. İnfaz koruma memurlarının müdahale ettiği Kıyak, götürüldüğü cezaevi semt polikliniğinde yaşamını yitirdi.

Eşiyle çocuğu ölürken onun başkasıyla ilişkisi ortaya çıkmıştı! Türkiye nin konuştuğu doktor cezaevinde intihar etti 1

NEHRE UÇAN ARAÇTA EŞİYLE OĞLU ÖLMÜŞTÜ

Bafra ilçesi Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda 12 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, Kızılırmak Nehri’ne uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Dr. Kıyak'ın eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen Poyraz Kıyak'ın cansız bedenlerine ulaştı. Serdar Kıyak’ın durumunun iyi olduğu belirlendi. Psikiyatri asistanı Dr. Kıyak ifadesinde, eşi ve kızının kaza sırasında uyuduğunu, kendisinin navigasyona baktığını, bu sırada kontrolünü kaybettiğini söyledi.

Eşiyle çocuğu ölürken onun başkasıyla ilişkisi ortaya çıkmıştı! Türkiye nin konuştuğu doktor cezaevinde intihar etti 2
Gülşah Karaman Kıyak

112'Yİ ARAMADI, FREN İZİNE RASTLANMADI

Savcılığın yaptığı soruşturmada, Dr. Serdar Kıyak'ın, olay sonrası cüzdan ve cep telefonunun yanında olduğu tespit edildi. Tanıklar, Kıyak'ın olay anında kenarda beklediğini ifade etti. Kıyak’ın olay sonrası 112'yi aramadığı bildirildi. Kazanın olduğu bölgede ise herhangi bir fren izine rastlanılmadığı tespit edildi.

Eşiyle çocuğu ölürken onun başkasıyla ilişkisi ortaya çıkmıştı! Türkiye nin konuştuğu doktor cezaevinde intihar etti 3

"BAŞKA BİRİYLE İLİŞKİ YAŞADIĞI" İDDİASI

Öte yandan Gülşah Kıyak'ın yakın arkadaşlarına gönderdiği sesli ve yazılı mesajlarda; eşinin kendisine zarar vereceğini ve tehdit edildiğini söylediği saptandı. Dr. Kıyak'ın aynı hastanede görev yapan psikolog D.C. ile ilişkisi olduğu, bu nedenle sürekli tartışma yaşadıkları, şüphelinin psikiyatri ilaçları kullandığı soruşturma dosyasında yer aldı.

Eşiyle çocuğu ölürken onun başkasıyla ilişkisi ortaya çıkmıştı! Türkiye nin konuştuğu doktor cezaevinde intihar etti 4

DAHA ÖNCE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Dr. Kıyak, eşi ile çocuğunun toprağa verilmesinin ardından 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada susma hakkını kullanan şüpheli, sevk edildiği adliyede verdiği çelişkili ifadeler sonrası çıkarıldığı hakimlikçe 17 Eylül'de tutuklandı.

Tutuklandıktan birkaç gün sonra cezaevinde iple kendini asarak intihar teşebbüsünde bulunan Dr. Kıyak, önce Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tedavisi tamamlanan kıyak, Elazığ’daki cezaevine gönderildi.

Eşiyle çocuğu ölürken onun başkasıyla ilişkisi ortaya çıkmıştı! Türkiye nin konuştuğu doktor cezaevinde intihar etti 5

KENDİNİ PENCERE KORKULUKLARINA ASTI

Kıyak, dün saat 19.30 sıralarında bulunduğu Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu koğuşundaki çöp poşeti ile kendini havalandırma penceresinin korkuluklarına astı. İnfaz koruma memurları, Kıyak’a müdahale etti. Ambulans ile cezaevi semt polikliniğine götürülen Kıyak, yaşamını yitirdi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

