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Eşiyle ilişkisini öğrendi, kuzenine sokak ortasında kurşun yağdırdı!

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Berkay Y. isimli şahıs yolda yürüdüğü esnada motosikletle gelen saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Berkay Y.‘nin bir süredir kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu, saldırıyı da kuzeninin gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Eşiyle ilişkisini öğrendi, kuzenine sokak ortasında kurşun yağdırdı!

İstanbul Esenyurt’taki korkunç olay, dün 16.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Berkay Y. isimli şahıs yolda yürüdüğü esnada motosikletle gelen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

2 kurşunun isabet ettiği Berkay Y. kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Saldırganın olay yerinden motosikletle kaçtığı öğrenildi.

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YASAK İLİŞKİ İDDİASI

İhbar üzerine sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Berkay Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Berkay Y.‘nin bir süredir kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu, saldırıyı da kuzeninin gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt silahlı saldırı
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