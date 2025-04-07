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Son dakika | Karnında bebek var demediler, hamile kadını da öldürdüler! İstanbul’da maskeli saldırgan dehşeti: Ev kan gölüne döndü

Son dakika haberi: İstanbul'da gözü dönmüş maskeli saldırganlar hamile kadına da acımadı! Şişli'de bir binada karnında bebek olan bir kadın dahil 2 kişi öldürüldü. İhbar üzerine eve giren polisler ortalığı kan gölüne dönmüş halde buldu. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Son dakika | Karnında bebek var demediler, hamile kadını da öldürdüler! İstanbul’da maskeli saldırgan dehşeti: Ev kan gölüne döndü

Son dakika haberi: Türkiye haftaya korkunç bir olayla başladı. Gece saatlerinde Şişli'deki bir evde düzenlenen silahlı saldırıda biri hamile olmak üzere iki kişi öldürüldü.

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EV KAN GÖLÜNE DÖNDÜ: "ARKADAŞLARIMIZ EVDE VURULDU"

DHA'nın aktardığına göre olay, Kuştepe Mahallesi'nde bir binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. S.Y. G.K., ve D.K. polisi arayarak arkadaşlarının evde vurulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, girdikleri dairenin salonunda biri kadın 2 kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri ağır yaralı olduklarını tespit ettiği iki kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk etti.

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APARTMAN GÖREVLİSİ VE İHBAR EDENLER GÖZALTINDA

Hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken ihbarda bulunan S.Y. G.K., D.K. ve apartman görevlisi T.E. gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

"DAHA HAYATA GÖZLERİNİ BİLE AÇMAMIŞ BİR BEBEK, ANNE KARNINDA SALDIRIYA UĞRUYOR"

Gazeteci Emrullah Erdinç olayla ilgili paylaşım yaparak "Böylesine vahşi olaylar ne zaman son bulacak? Cezasızlık algısı nedeniyle savunmasız ve masum insanlar sürekli hedef alınıyor. Düşünebiliyor musunuz, daha hayata gözlerini bile açmamış bir bebek, anne karnında saldırıya uğruyor" sözleriyle veryansın etti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şişli hamile
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