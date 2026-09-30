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Nigar Bilgin cinayeti aydınlatıldı! Katil, 20 yıldır mağarada tek başına yaşıyormuş

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Devrim Karadağ

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Artvin'in Şavşat ilçesinde yıllardır haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiğini açıkladı. Bakan Çiftçi, "JASAT ekiplerimizin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu cinayet aydınlatıldı ve zanlılar adalete teslim edildi." dedi.

Son dakika: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Artvin'in Şavşat ilçesinde yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. JASAT ekiplerimizin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu cinayet aydınlatıldı ve zanlılar adalete teslim edildi." açıklamasında bulundu.

Bakan Çiftçi, "Nigar Bilgin'in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine yapılan mahallî tahkikatta, yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu, hakkında resmî bir kayıp başvurusunun bulunmadığı ve hiçbir dijital ayak izine rastlanmadığı belirlendi. Görüşmelerde ise resmî nikâhlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne ilişkin bilgilere ulaşıldı." dedi.

Nigar Bilgin cinayeti aydınlatıldı! Katil, 20 yıldır mağarada tek başına yaşıyormuş 1

Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Artvin'in Şavşat ilçesinde yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. JASAT ekiplerimizin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu cinayet aydınlatıldı ve zanlılar adalete teslim edildi.

Nigar Bilgin cinayeti aydınlatıldı! Katil, 20 yıldır mağarada tek başına yaşıyormuş 2

Nigar Bilgin'in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine yapılan mahallî tahkikatta, yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu, hakkında resmî bir kayıp başvurusunun bulunmadığı ve hiçbir dijital ayak izine rastlanmadığı belirlendi. Görüşmelerde ise resmî nikâhlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne ilişkin bilgilere ulaşıldı.

Nigar Bilgin cinayeti aydınlatıldı! Katil, 20 yıldır mağarada tek başına yaşıyormuş 3

20 YILDIR MAĞARADA YAŞIYORMUŞ

Araştırmalarını derinleştiren ekiplerimiz, Z.B.'nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığını tespit etti.

Nigar Bilgin cinayeti aydınlatıldı! Katil, 20 yıldır mağarada tek başına yaşıyormuş 4

Zanlının kardeşlerinin beyanlarının ardından harekete geçen İlçe Jandarma ve JASAT ekiplerimiz, Z.B.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Nigar Bilgin cinayeti aydınlatıldı! Katil, 20 yıldır mağarada tek başına yaşıyormuş 5

KEMİK VE KIYAFET PARÇALARI BULUNDU

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla gerçekleştirilen yer gösterme işleminde, Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu.

Nigar Bilgin cinayeti aydınlatıldı! Katil, 20 yıldır mağarada tek başına yaşıyormuş 6

Katil zanlısı eş Z.B. tutuklandı. Kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı.

Nigar Bilgin cinayeti aydınlatıldı! Katil, 20 yıldır mağarada tek başına yaşıyormuş 7

Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder.

JASAT ekiplerimizi, Artvin İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçen tüm Jandarma personelimizi tebrik ediyorum.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Cinayet Dosyası Mustafa Çiftçi
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