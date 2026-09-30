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Meteoroloji haritası sarıya boyandı! İstanbul dahil 20 il için sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu uyarı geldi. İstanbul dahil birçok bölgede kuvvetli sağanak ve fırtına beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji haritası sarıya boyandı! İstanbul dahil 20 il için sağanak ve fırtına uyarısı
Şevket Taner Şahin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre yurdun geniş kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 20 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Yetkililer, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara ve su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

METEOROLOJİ HARİTASINDA SARI ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışlı hava etkisini artıracak. Özellikle Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji haritası sarıya boyandı! İstanbul dahil 20 il için sağanak ve fırtına uyarısı 1

Sinop ve Ardahan çevrelerinin yanı sıra Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinde de kuvvetli yağış görülebileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji haritası sarıya boyandı! İstanbul dahil 20 il için sağanak ve fırtına uyarısı 2

İSTANBUL DA UYARI VERİLEN İLLER ARASINDA

Sarı kodlu uyarı verilen iller arasında İstanbul da bulunuyor. Kentte yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, özellikle kısa sürede etkisini artırabilecek sağanaklara karşı tedbirli olunması istendi.

Yağışla birlikte bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın da etkili olabileceği belirtildi.

Meteoroloji haritası sarıya boyandı! İstanbul dahil 20 il için sağanak ve fırtına uyarısı 3

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Yağışlı sistemin etkisiyle birlikte hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli yağış görülebilecek bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel hava durumu ve uyarıları takip etmesini istedi.

SU BASKINI VE ULAŞIM AKSAMALARINA DİKKAT!

Kuvvetli sağanak nedeniyle özellikle şehir merkezlerinde su birikintileri ve su baskınları yaşanabileceği değerlendirilirken, ulaşımda da aksamalar meydana gelebileceği uyarısı yapıldı.

Yetkililer, vatandaşların ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

ORHAN ŞEN DUYURDU! YAĞIŞLI HAVA NE ZAMAN GİDİYOR?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuyla ilgili yaptığı son açıklamasında yağışı havayla ilgili öngörülerini geçerliliğini koruduğunu belirterek “Cumartesi iç ve kuzey batıdan yağış çekilmeye başlayacak. Pazar günü ise tamamen çekilip doğu da kalacak. Batı ve kuzey bölgelerde sıcaklık Eylül ayı ortalamasının altına indi. 1 gün sonra Ekim e gireceğiz o zaman mevsim ortalamasında olacak. İstanbul’un Eylül ayı ortalaması 26, Ekim ayı ortalamasının ise 20 derecede olması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji haritası sarıya boyandı! İstanbul dahil 20 il için sağanak ve fırtına uyarısı 4

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İstanbul (Anadolu yakası doğusu), Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'nin belirli kesimlerinde sabah saatlerinde kuvvetli. Rüzgar kuzeyden fırtına şeklinde esecek. (İstanbul: 21°C, Bursa: 21°C, Çanakkale: 21°C, Kocaeli: 21°C)

Ege: Bölge genelinde yerel sağanak yağışlı. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. (İzmir: 26°C, Afyonkarahisar: 19°C, Muğla: 24°C)

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak yağışlı. Yağışların Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetlenmesi öngörülüyor. (Adana: 30°C, Antalya: 29°C, Hatay: 28°C)

İç Anadolu: Bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. (Ankara: 19°C, Eskişehir: 18°C, Konya: 20°C)

Karadeniz: Bölge genelinde sağanak yağış hakim. Sinop, Kastamonu kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların kuvvetli olması bekleniyor. (Trabzon: 22°C, Samsun: 21°C, Rize: 23°C, Bolu: 18°C)

Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevreleri yağışlı; Ardahan'da yağışlar öğle saatlerinde kuvvetli. Güneydoğu Anadolu'da ise Siirt hariç bölge genelinde sağanak bekleniyor. (Erzurum: 19°C, Malatya: 25°C, Diyarbakır: 29°C, Gaziantep: 28°C)

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Denizlerde de hava şartlarının sertleşeceği bildirildi. Doğu Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerinde rüzgarın fırtına (6 ila 8 kuvvetinde) şeklinde eseceği, dalga boyunun yer yer 3,5 metreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar etkili olacak.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul Orhan Şen sağanak yağış
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