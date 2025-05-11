Eşiyle kavga edip mahalleyi yakıyordu! Önce evlerini ardandan araçlarını cayır cayır yaktı

Uşak'ta koca N.U. (45) ile eşi E.U. (36) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.U. adlı kadın, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek müracaatta bulundu.

EVLERİNİ VE ARABALARINI YAKTI

E.U. emniyette bulunduğu esnada kocası N.U. ise ikamet ettikleri 8 katlı binanın giriş katında bulunan dairelerini ve binanın önünde bulunan E.U'ya ait iki aracı yakarak olay yerinden kaçtı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi ile dairede ve araçtaki yangın başka yere sıçramadan söndürülürken, apartmandaki vatandaşlar tedbir amaçlı boşaltıldı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan, polis ekiplerince çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, olayı gerçekleştiren N.U'nun yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)