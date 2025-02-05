Eski AK Parti milletvekili canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: "Assanız da dövseniz de evlatlarımız geri gelmiyor"

Kartalkaya yangın faciasının acıları günler sonra da taze. 78 kişinin yaşamına mal olan ihmaller zincirinde sorumlular aranmaya devam ediyor. Birçok yakınını kaybeden AK Parti 22. Dönem Bolu Milletvekili Mehmet Güner de yürek yakan açıklamalar yaptı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

TGRT Haber ekranlarına konuk olan Güner kızıyla olan son konuşmasını anlatırken gözyaşlarını tutamayıp “Önce görüntülü aradık ama dumandan hiçbir şey görmedik. Hepsi en üst katta odalarında bulundu. Zaten kızım ‘Odadan çıkma şansımız yok, dışarıdan daha fazla duman geliyor’ demişti” diye konuştu.

"SUÇLULARI ASSANIZ DA DÖVSENİZ DE EVLATLARIMIZI GERİ GETİRMİYOR”

Güner'in canlı yayındaki açıklamaları şöyle:

“Biz çok büyük bir acı yaşadık. Rabbim kimseye böyle bir acı vermesin. Altından kalkılması çok zor bir olay. Bu olayda benim kızım, damadım, kızımın kayınbiraderi ve görümcesi, 4 tane de torunumuz… Böyle bir faciada bazı ihmaller sonucunda bizim evlatlarımız hayatını kaybetti. Sadece bizim değil bu arada gelen konuşmalarda 78 adet orada ölen olduğunu öğrendim. Onların da ailelerine başsağlığı diliyorum. Bizim için zor bir imtihan. Bizler inançlı insanlarız. İnancımız bizi muhafaza etti, Rabbimize isyan etmedik. İhmaller var, gördük ama bu konuda suçlu olan insanları assanız, dövseniz de bizim evlatlarımızı geri getirmiyor.”

"ODALARA DUMAN DOLDU, DURUM KÖTÜ, HAKKINIZI HELAL EDİN"

“Olay günü İstanbul’daydık. Aynı sitede farklı dairelerde oturuyorduk. Cumartesi günü Bolu’ya gittiler. Bolu’da da damadımın annesi, babası ve vefat eden kardeşleri de orada olduğu için… Çocuklarımız oraya gitti, görüştükten sonra damadımız kardeşlerini de alarak 3 günlük tatil yapalım diye oraya çıktılar. Yangından 1 gün sonra da ayrılacaklardı, son akşamıydı. O gece eşimin telefonu çaldı, beni uyandırdı. Kızım telefonda, ‘yangın var’ dedi. “Odalara duman doldu, durum kötü, hakkınızı helal edin.” dedi. Ben hemen fırladım, yola çıktım, yeğenlerimiz gitti. 2,5 saat sonra oraya vardım. Yangını gördüğümde, baktık ki çıkmaları mümkün değil. Dedik artık bir takım ihmaller, yanlışlar var ama bu saatten sonra bizim evlatlarımızı geri getirecek hiçbir şey yok. Tedbir ve takdir diyoruz. Tedbir almak bizim işimiz değildi. Otel yöneticilerinden, belediyesine, bakanlığına kadar… Tedbir alması gereken onlardı. Bizler de takdir böyleymiş dedik, sabrettik.”

"'ODADAN ÇIKMA ŞANSIMIZ YOK, DIŞARIDAN DAHA FAZLA DUMAN GELİYOR"

“Olayları biz net bir şekilde bilgi olması mümkün değil. Sadece benim kızım ve damadım en üst katta, torunlar da olduğu için suit odada kalıyorlar. Damadımın kardeşi, Allah rahmet eylesin, Enes yavrum… Onlar 2 kat aşağıdaydı. Enes doktordu. Aşağıya değil de sanırım yeğenlerine doğru bir hamlede bulunmuş. Bir kat üstteymiş. Bizim çocuklar tamamen odada bulundu, en üst katta. Zaten kızım ‘Odadan çıkma şansımız yok, dışarıdan daha fazla duman geliyor.’ demişti.”

"GÖRÜNTÜLÜ ARADIK AMA DUMANDAN HİÇBİR ŞEY GÖRMEDİK"

“Benim kızım ve evlatlarımın manevi duyguları oldukça yüksekti. Rabbimin rızası istikametinde yaşamaya çalışırdı. Yangın esnasında bir kez olsun bağırdığını duymadım. ‘Anne yapacak bir şey görünmüyor, hakkınızı helal edin.’ dedi. Sadece ortanca torunum biraz yanından ayrılmıştı, ‘Selim buraya gel’ dediğini duydum. Önce görüntülü aradık ama dumandan hiçbir şey görmedik.”

"İHMALLER VAR, BELLİ SORUMLU İNSANLAR VAR"

“Medyayı takip etmememize rağmen kulağımıza gelen bir şeyler oldu. Yangından sonra bazı dezenformasyonları gördük. Bunlar yanlış anlaşılıyor. Kanaldaki arkadaşımız beni aradığında, 'Ben İstanbul'a geldiğimde görüşelim.' dedim. Sanki bizim ağzımızdan çıkmış gibi bazı yerlerde bazı haberlerin olduğunu gördük. 'Canlı yayın olursa çıkarım, sözlerimiz çarpıtılıyor' dedim. Bu işlerin siyasi malzeme yapılmasında da sıkıntı çıkıyor. Bizler kendi acımızı yaşayalım diye düşündüm. Bu konuda ihmaller var, belli sorumlu insanlar var. Yasal soruşturmaların devam ettiğini söylediler, gerekli kararların alındığı söyleniyor. Ben onlarla ilgilenmiyorum. Neticede orada yapılanlar evlatlarımı geri getirmiyor, inşallah onların isimlerini onlara yakışır şekilde vakıf kurmak gibi hatıratlarını yaşatmaya çalışacağız.

Sağolsun Cumhurbaşkanımız cenazemize geldiler. Özgür Özel Bey de Ali Babacan gibi siyasi liderler de geldi. Acımızı paylaşmaya çalıştılar.”

"EN ÇOK BUNA ÜZÜLDÜM"

(Siz mi teşhis ettiniz?) Hayır. 2 kat aşağıda kalan evlatlarımızı bizim yeğenlerimiz var doktor olanlar. Onlar Adli Tıp'a gittiler, oraya gelenleri, 2 evladımızı doktor evladımız ve eczacı kızımızı teşhis edebildiler. Bolu'da teşhis ettiler. Kızım, damadım ve 4 torunum maalesef Adli Tıp'ta Ankara'ya gitti. Teşhisleri ertesi gün ancak yapılabildi. İçişleri Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız takip edebilmiş. Cenazeye yetişmeleri için torunlarımdan 3'ü helikopterle geldi.

En çok üzüldüğüm, zoruma giden... Birçok yakınım daha önce hayatını kaybetmişti. Son anda mutlaka kefenlerini açıp, samimiyetim varsa mutlaka bakmış, öpmüşümdür. Evlatlarımın 5 tanesinin cenazesini ben toprağa verdim. Ama yüzlerini açamadım. Bunlardan dolayı üzgünüz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır