AK Partili eski belediye başkanı gözaltında! Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine operasyon düzenlendi. 47 kişi gözaltına alındı, aralarında eski belediye başkanı Şeref Albayrak da bulunuyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda aralarında eski belediye başkanı Şeref Albayrak'ın da olduğu 47 kişi gözaltına alındı.

ŞAFAK OPERASYONU

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Halfeti Belediyesine yönelik Birecik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şafak operasyonu düzenlendi.

"İHALELERDE YOLSUZLUK" SUÇLAMASI

Operasyonda kayyum dönemi ile 2019 yılındaki yerel seçimlerden 2024’e kadar devam eden yönetim döneminde ihalelerde yolsuzluklar yapıldığı gerekçesiyle 47 kişi gözaltına alındı.

AK PARTİLİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında o dönemin belediye başkanı Şeref Albayrak, belediye başkan vekilleri, başkan yardımcısı, encümenler, birim müdürleri, mühendisler ve teknik personelin de olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

