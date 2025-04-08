Eski başbakandan Melih Gökçek çıkışı! Dezenfektan kriziyle hatırlanan eski bakan Ruhsar Pekcan'ı da hatırlattı

Ülkemizde siyasetin temizlenmesi gerektiğini savunan Ahmet Davutoğlu, "Politikada üç maymunu kim oynuyorsa bu kişiler temizlenmeli! Kim yolsuzluk yapmışsa, kim yolsuzluğa bulaşmışsa onun peşinden gitmek kamu hakkını yolsuzluğu kim yaparsa yapsın sormak siyasetin referansıdır." ifadelerini kullandı. İşte Ahmet Davutoğlu'nun Özgür Özel ziyaretindeki o sözleri...

"YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE AYRIM YAPILMAMALI"

"Siyasi ahlak çerçevesinde yolsuzluklar söz konusuysa bu mücadelenin hiçbir ayrım gözetilmeden siyasetin her alanında yapılması lazım. Bugünkü iktidar, Sayın İmamoğlu'na birçoğu iddia düzeyinde konuda gözaltına alıp bir süreç başlatırken maalesef merkezi yönetimde ve iktidar belediyelerinde söz konusu olan çok daha geniş kapsamlı yolsuzluklar karşısında yıllardır sessiz, yıllardır üç maymunu oynuyor.

Türkiye'de siyasetin hiç şüphesiz arınması lazım. Bu siyaseti kirleten hangi virüs varsa yok edilmelidir ama bu ayrım yapılmadan lazım. Kendi şirketinden devlete dezenfektan satan Bakan da yargılanmalı, Rıza Sarraf dosyasından Sezgin Baran Korkmaz dosyasında kadar da Türkiye'yi uluslararası alanda büyük siyasi yolsuzluk ülkesi olarak gösteren bütün dosyalar birlikte açılmalı.

DAVUTOĞLU: MELİH GÖKÇEK HESAP VERMELİ

Varsa böyle bir samimi çaba, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de dahil, nerede ne varsa tartışılmalı ve siyaset temizlenmeli. Ben de dahil bu ülkede kamu kaynağı kullanan kim varsa hesap vermeye hazır olmalı.

Madem siyasi yolsuzluklara karşı mücadele ediyorsunuz, biz Meclis'te destek vermeye hazırız. Araştırma Komisyonu değil, bütün partilerin onayıyla kurulacak bir soruşturma komisyonu ile hiçbir ayrım gözetilmeden bütün belediye başkanları ve eskiden de görev almış isimlerle ilgili soruşturma komisyonu kurup siyaseti tertemiz kılalım."

RUHSAR PEKCAN VE DEZENFEKTAN KRİZİ NEDİR?

Pandemi döneminde Ticaret Bakanı olarak görev yapan Ruhsar Pekcan, eşi Hasan Pekcan'ın sahibi olduğu Nanoksia Biyoteknoloji firması üzerinden bakanlığa dezenfektan alımı yapmıştı. Bu durum ortaya çıktıktan sonra Ticaret Bakanlığı, konunun doğru olduğuna yönelik bir açıklama yapmıştI. Ruhsar Pekcan, bu olay ortaya çıktıktan sonra görevden alınmıştı.