HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eski belediye başkan yardımcısının katil zanlısı tutuklandı

Sürmene Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın'ı bıçaklayarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski belediye başkan yardımcısının katil zanlısı tutuklandı

Sürmene Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın (41), Rize'nin İyidere ilçesi Sarayköy sahilinde dün akşam arkadaşı Vedat Y.'nin de içerisinde bulunduğu 61 AFA 560 plakalı araçta bıçaklanarak yol kenarına bırakılmıştı. Sarayköy sahilinde ağır yaralı halde bulunan Ali Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

.
Polis ekipleri, olay sonrası şüpheli Vedat Y.'nin yurt dışına kaçmak üzere Artvin'in Hopa ilçesine kaçtığını tespit etti. Hopa Orta Mahalle'de durdurulmak istenen aracın tekerine polis tarafından ateş açıldı. Araçtan inen Vedat Y., çevredeki kalabalıktan yararlanarak yaya şekilde kaçtı. Polis ekiplerinin araç çevresinde yaptığı incelemede kan izleri tespit edildi. İzlerin takibi sonucunda Vedat Y., Hopa'da bulunan metruk bir binada yakalanarak gözaltına alındı. Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİ YILLARA DAYANAN BİR ARKADAŞLIĞI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ali Aydın'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Vedat Y.'nin Sürmene Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı olduğu tespit edildi. Şahsın bir süre önce polise mukavemet ve çeşitli suçlardan Araklı Yarı Açık Cezaevi'ne konulduğu ve 2 ay önce de cezaevinden kaçtığı öğrenildi. Vedat Y.'nin Ali Aydın ile eski yıllara dayanan bir arkadaşlığı olduğu ve son dönemlerde ise psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

08 Ocak 2026
08 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halep'te çatışmalar sürüyor! Suriye ordusu kritik bölgeye girdiHalep'te çatışmalar sürüyor! Suriye ordusu kritik bölgeye girdi
Ankara’daki su sorunu sonrası Bakan Yumaklı’dan açıklama: “Algıyı değil suyu yönetin”Ankara’daki su sorunu sonrası Bakan Yumaklı’dan açıklama: “Algıyı değil suyu yönetin”
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Belediye başkanı Sürmene
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Toprağı kazdıkça kilo kilo altın buldular

Toprağı kazdıkça kilo kilo altın buldular

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Bedeniyle her zaman barışık! İtirafıyla gündem oldu

Bedeniyle her zaman barışık! İtirafıyla gündem oldu

En düşük emekli aylığı için 'Masadaki seçenek' deyip açıkladı!

En düşük emekli aylığı için 'Masadaki seçenek' deyip açıkladı!

İslam Memiş'ten altın alımı ve yeni sistem yorumu (8 Ocak güncel altın fiyatları)

İslam Memiş'ten altın alımı ve yeni sistem yorumu (8 Ocak güncel altın fiyatları)

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.