Eski Belediye Başkanı Gülcan hayatını kaybetti

Manisa’nın Gördes ilçesinde yaşayan, Köprübaşı ve Güneşli eski Belediye Başkanı Hasan Gülcan, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek yaşamını yitirdi. Gülcan, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Evciler Mahallesi’nde yaşayan Köprübaşı ve Güneşli (Hanya) eski Belediye Başkanı Hasan Gülcan, bir süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

1950 yılında Gördes’te dünyaya gelen Gülcan, Ziraat Okulu’ndan mezun olduktan sonra Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ziraat teknisyeni olarak görev yaptı. 12 Eylül askeri darbesi döneminde 4 yıl Köprübaşı Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Gülcan, 1984-1989 yılları arasında da Güneşli (Hanya) Belediye Başkanlığı yaptı. İki çocuk babası olan Gülcan’ın vefatı, bölgede büyük üzüntüye neden oldu

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Merhum Hasan Gülcan için kendi imkânlarıyla yapımına öncülük ettiği Evciler Camii’nde Cuma namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı, Gördes Müftüsü Hasan Aydın tarafından kıldırıldı. Gülcan’ın naaşı, Evciler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine AK Parti İlçe Başkanı Veli Dündar, Gördes eski Belediye Başkanı Muhammed Akyol, çevre mahallelerin eski belediye başkanları, Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, eğitim ve sağlık camiası temsilcileri, muhtarlar, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke ise yayımladığı taziye mesajında, "Güneşli eski belediye başkanlarından, memleketimize önemli hizmetlerde bulunmuş, toplumumuzda saygı ve sevgiyle anılan Hasan Gülcan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

