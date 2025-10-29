HABER

Eski belediye başkanı suçüstü yakalandı! Mustafa Gül gözaltına alındı

Antalya'da yapılan dolandırıcılık operasyonunda eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı. Bir esnafın şikayetiyle başlatılan soruşturmada Gül'ün evinde arama yapıldı. Esnafın daha önce seri numaraları alınmış banknotları Gül'e verdiği, paraların da Gül'ün evinde ele geçirildiği belirlendi.

Antalya'da eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, ilçedeki bir esnafın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 'Nüfuz ticareti' ve 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı.

OLUMLU RAPOR İÇİN 10 BİN DOLAR

Kemer'de 2 işletmesi bulunan esnaf M.N.A., eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün kendisiyle irtibat kurarak iş yerlerinden biriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını, sorun yaşamaması için bu kişiyle olumlu rapor yazılması hususunda görüştüğünü, 10 bin dolar karşılığında anlaşıp, 500 dolarını da kendi adına söylediğini, kalan paranın da raporun yazımına müteakip talep edileceğini, aksi halde sorun yaşayacağını söylediğini, Mustafa Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini ve bu nedenlerle tedirginlik duyduğunu beyan ederek şikayetçi oldu.

PARALAR EVİNDE ÇIKTI

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. M.N.A.'nın seri numaraları alınan banknotları teslim etmesinin ardından Mustafa Gül'ün evinde arama yapıldı. Aramalarda seri numaraları alınan paralar ele geçirildi. Eski Belediye Başkanı Mustafa Gül 'Nüfuz ticareti' ve 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı. (DHA)Kaynak: DHABu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

