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Eski belediye başkanından üzücü haber! Denizde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

İzmir'in Foça ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kalp krizi geçiren eski Menemen Belediyesi Başkanı Tahir Şahin, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Eski belediye başkanından üzücü haber! Denizde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Çiğdem Sevinç

Menemen'de 1999-2019 yılları arasında CHP’den girdiği yerel seçimleri kazanıp 4 dönem üst üste belediye başkanlığı yapan Tahir Şahin, bugün sabah saatlerinde yazlığının yer aldığı İzmir'in Foça ilçesinde serinlemek için denize girdi.

Eski belediye başkanından üzücü haber! Denizde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti 1

SUDA FENALAŞTI

Şahin, suda fenalaşınca çevresindekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Şahin, ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin, burada kurtarılamadı. Şahin'in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eski belediye başkanından üzücü haber! Denizde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti 2

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı İzmir Menemen
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