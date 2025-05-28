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Eski çalıştığı iş yerini soydu: "Bana aitti, onları almaya gitmiştim" dedi ama tutuklandı!

Adana'da bir kadın eski çalıştığı kafeyi sordu. Yakalanan şüphelinin kendini savunsa da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadının iş yerine giriş anı ve elindeki poşetle çıkış anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Eski çalıştığı iş yerini soydu: "Bana aitti, onları almaya gitmiştim" dedi ama tutuklandı!

Adana'da bir kadın eski çalıştığı kafeden 8 bin 700 TL para çaldı. Yakalanan şüpheli, "Bana aitti, onları almaya gitmiştim" diyerek savunma yapsada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadının iş yerine giriş anı ve elindeki poşetle çıkış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ESKİ ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİ SOYDU

Adana'daki olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce çalıştığı kafeden çıkarılan G.A., iş yerinin demir kapısını sürgüsünü kaydırarak açtı ve içeri girdi.

8700 TL'Yİ POŞETE DOLDURDU

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Şüpheli, kasada bulunan 8 bin lira ile langırt makinesinden 700 lirayı alarak poşete doldurup kaçtı. Kadının iş yerine giriş anı ve elindeki poşetle çıkış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

KAFE SAHİBİ POLİSE HABER VERDİ

Kafeyi açmak için gelen iş yeri sahibi S.Ş., soyulduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin eski çalışan olduğunu belirledi.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ÇOK SAYIDA KAYDI VARMIŞ

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G.A. ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüphelinin suçlamaları kabul etmediği, "İş yerine girdim ama paraları ben çalmadım. Poşettekiler bana aitti, onları almak için gitmiştim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı olduğu da öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Adana
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