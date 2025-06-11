Eski Devlet Başkanı'na yolsuzluk davasında hapis cezası! ‘Siyasi ve yargısal bir cadı avı’ diye tanımladı

Arjantin Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e yolsuzluk davasında verilen 6 yıl hapis cezası ve ömür boyu kamu görevlerinden men kararını onadı. Mahkeme, Kirchner’in avukatlarının itirazını reddederek, 6 yıl hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

Eski Devlet Başkanı Kirchner, ömür boyu kamu görevlerinden men edilmesine ilişkin kararı ‘siyasi ve yargısal bir cadı avı’ olarak tanımladı.

DOKUNULMAZLIK DÖNEMİ SONA ERDİ

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı memnuniyetle karşıladığını ve dokunulmazlık döneminin sona erdiğini ifade etti.

(DHA)