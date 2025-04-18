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Eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu için cenaze töreni düzenlendi

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün vefat eden babası Osman Çavuşoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu için cenaze töreni düzenlendi

Osman Çavuşoğlu için Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu ve Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile merhumun yakınlarına başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu'nun naaşı, cenaze namazı sonrasında Türkler Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze merasimine, Çavuşoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Hulusi Şahin, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, Kemal Çelik, Serap Yazıcı Özbudun, MHP Antalya Milletvekilleri Hilmi Durgun, Abdurrahman Başkan, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Antalyaspor ile Alanyaspor'un teknik ekibi ve futbolcuları ile çok sayıda vatandaş katıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Mevlüt Çavuşoğlu
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