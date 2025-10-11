HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eski eşi tarafından rehin alınan kadın: 'Ölüyorum, gidiyorum' dedim

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, eski eşi M.Ç. tarafından başına tabanca doğrultularak rehin alınan ve 2 saat süren ikna çabasıyla kurtarılan D.S., "Ölüyorum, gidiyorum dedim. Hiçbir şekilde ikna olmuyordu. Artık bugüne kadar söylediği o tehditleri gerçekleştireceğini düşündüm" dedi.

Eski eşi tarafından rehin alınan kadın: 'Ölüyorum, gidiyorum' dedim

Pursaklar ilçesinde önceki gün meydana gelen olayda D.S., boşandıktan sora kimliğini değiştirmek için gittiği nüfus müdürlüğünün bulunduğu kaymakamlık binasından çıktığı sırada eski eşi M.Ç. tarafından rehin alındı. M.Ç., kaymakamlık binasının yanındaki boş araziye götürdüğü D.S.'nin başına tabanca dayayıp, tehdit etti. M.Ç., Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren ve İlçe Emniyet Müdürü Eşref Güldemir'in de katıldığı ikna çabaları sonucunda silahı bırakıp, teslim oldu. Gözaltına alınan M.Ç., dün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'KARDEŞİMİN ARABASINI, OĞLUMUN ODASINI KURŞUNLADI'

D.S. ise koruma altına alındı. DHA'ya konuşan D.S., yaşadıklarını anlattı. D.S., M.Ç. ile ikinci evliliğini yaptığını, ancak 14 yıl süren evlilikleri boyunca şiddet gördüğünü ileri sürerek, "Evlilik süresi boyunca fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldım. 2018'de ayrı yaşamaya başladım. 2023'de darp olayı sonucu boşanma davası açtım. Çekişmeli boşanmaydı, 2 yıl sürdü. Bu süre boyunca tehditlerine devam etti. Bu 2 yıl süresince sadece beni değil, ailemi ve arkadaşlarımı ve hatta avukatımı da tehdit etti. Erkek kardeşimin arabasını kurşunladı. Şu an dava kapandı takipsizlikten dolayı. Ama o olduğunu biliyordum; çünkü öncesinde bunu yapacağına dair mesajlar yazıyordu bana. Eve giriş çıkış saatlerini takip ediyordu. Bildiğini yazıyordu. Ondan 6 ay kadar sonra da oğlunun odasını kurşunladı. 'Eğer dönmezsen, tekrar benimle barışmazsan hepinizi öldüreceğim' diye mesajlar yazıyordu sürekli. Uzaklaştırma kararlarını ihlal ediyordu. Telefon numaramı değiştirdim. Ona da ulaştı. Gittiğimiz hastane kayıtlarına bile ulaşıyordu. 'Ben her şeyi bilirim' tarzında konuşuyordu ama sanırım bir uygulama üzerinden buluyordu bu bilgileri" dedi.

Eski eşi tarafından rehin alınan kadın: Ölüyorum, gidiyorum dedim 1

‘O GÜN GELMİŞTİ, ÖLECEKTİM, ÖYLE DÜŞÜNDÜM'

D.S., kimliğini değiştirdikten sonra kaymakamlıktan çıktığında eski eşini karşısında gördüğünü söyleyerek, "Kaçma' dedi bana. ‘Seni nasıl buldum görüyor musun’ dedi. ‘Ben sana söylemiştim seni öldüreceğim, kaçamayacaksın demiştim’ dedi. Sonra silahı kafama dayadı. Arkamda okul vardı. Okula doğru geri adım atarak gittim. Orada çocuklar ve çalışan kadınlar vardı. Onlara uzak durmalarını söyledim. Çünkü öldürüleceğimi düşündüm ve onlar engel olursa onlara bir şey yapacağını düşündüm. Sonra 'Çocukların yanında bir şey yapma' dedim. Giysimden tutarak beni dışarı doğru sürükledi. Orada okulun yanında boş bir arazi vardı. O araziye doğru götürdü. O arada silah kafamdaydı. Ölüyorum, gidiyorum dedim. Hiçbir şekilde ikna olmuyordu. Artık bugüne kadar söylediği o tehditleri gerçekleştireceğini düşündüm. O kadar uzaklaştırma aldım, o kadar karakolda ağladım, yalvardım insanlara daha öncesinde onun ciddi olduğunu anlatmaya çalıştım. Ama durdurulmuyordu yani. Gitmiyordu. Ve o gün gelmişti artık ölecektim. Öyle düşündüm. Birini istiyordu. Sonra telefon edildi. O kişi geldi. O ikna etti. Ne söylediklerini, ne konuştuklarını duymadım. Ya da o an hatırlamıyorum şokla" diye konuştu.

Büyük korku yaşadığını anlatan D.S., "Mahkemelerin devam etmesini istiyorum ve gerçekten en üst düzeyde gereken cezanın verilmesini istiyorum. Ona yardım edenlerin, o bilgilere erişmesine yardım edenlerin, benim randevumu ona bildiren kişinin ya da nasıl ulaştığını ve bunun gibi erkeklere bu bilgileri verip de kadınların ölümüne sebep olan kişilerin ortaya çıkmasını istiyorum. Bunun artık son bulmasını istiyorum. Kadınlar ölmesin artık bir şeyler değişmeli" ifadelerini kullandı.

Eski eşi tarafından rehin alınan kadın: Ölüyorum, gidiyorum dedim 2

‘MEZAR KAZDIĞI VİDEOLAR GÖNDERİYORDU’

Gündemde olan kadın cinayetleri üzerinden de tehdit mesajları aldığını ileri süren D.S, “En son attığı mesajlardan birisinde beni öldürmesinin, beni kurşunlamasının yetmeyeceğini, kalbimi çıkaracağını, hatta başımı keseceğini, bunu ibretialem için yapacağını söyledi. Bana ıssız yerlerde mezar kazdığı yani kürekle toprağı kazdığı görüntülü videolar atıyordu. ‘Bunu neden yaptığımı biliyorsun sen’ diye altına mesaj yazıyordu ya da sesli olarak bunları söylüyordu. Yani sürekli tehdit, korkunç şiddet senaryoları ile ilgili tehdit mesajları atıyordu. ‘Görüyorsun değil mi? Sen de duydun değil mi? Korkuyorsun değil mi’ diyerek imalı mesajlar atıyordu. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Sadece en üst düzeyde cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Uşak! Kahvehanede husumetli tartışma kanlı bittiYer: Uşak! Kahvehanede husumetli tartışma kanlı bitti
Sarıkamış'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördüSarıkamış'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü

Anahtar Kelimeler:
rehine
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.