HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eski eşini bıçakla öldürmüştü! O zanlı tutuklandı

Çankırı'da eski eşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Eski eşini bıçakla öldürmüştü! O zanlı tutuklandı

Eski eşi İlknur Kertlez'i (40) sokakta bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Selami Y'nin (43) Çankırı Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan İlknur Kertlez, 22 Ekim'de sabah işe gitmek üzere evden çıktığında eski eşi Selami Y. tarafından bıçaklanmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kertlez yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından kaçan Selami Y. bıçakla intihar girişinde bulunmuş, ardından hastaneye kaldırılmıştı.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara’da 500 litre sahte deterjan ele geçirildiAnkara’da 500 litre sahte deterjan ele geçirildi
Binanın bacasında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttuBinanın bacasında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu

Anahtar Kelimeler:
cinayet Çankırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.