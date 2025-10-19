HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eski eşini bıçakla yaraladı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir kişi, eski eşini arabasına bineceği sırada bıçakla yaraladı.

Eski eşini bıçakla yaraladı

Olay, Malkara’nın Camiatik Mahallesi Gökçeşme Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.S. (55) isimli şahıs, eski dini nikahlı eşi M.Ç.’yi arabasına bineceği sırada sinir krizi geçirerek darbetti. Şüpheli, daha sonra bıçakla saldırarak kadını yaraladı.
Kanlar içinde yere yığılan M.Ç., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan E.S., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Eski eşini bıçakla yaraladı 1

Eski eşini bıçakla yaraladı 2

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nevşehir'de görevi başında rahatsızlanan güvenlik görevlisi hayatını kaybettiNevşehir'de görevi başında rahatsızlanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı feci kaza!Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı feci kaza!

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.