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  4. Eski eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada

Eski eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada

01.02.2025 19:07
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01.02.2025 19:07
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Kocaeli'de Tuncay A. tartıştığı eski eşi eski eşi Tuğba H.'yi cadde ortasında defalarca bıçakladı. Çevredekilerin müdahalesi ile bıçağı atıp kaçan saldırganı vatandaşlar yakalayarak darp etti. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kocaeli'de Tuncay A.’nın eski eşi Tuğba H.’yi cadde ortasında defalarca bıçakladığı anlar ve çevredekilerin şüpheliye müdahalesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Görüntüde; Tuncay A.’nın Tuğba H.’yi bıçakladığı, sopalarla yaklaşan kişileri görünce bıçağı attığı anlar yer aldı. Bir otomobilin Tuncay A.’nın önünü kestiği ve vatandaşların Tuncay A.’yı darbettiği sırada ayağa kalkan Tuğba H.’nin ‘Benim çocuklarımın babası’ diye bağırarak kalabalığı ayırmaya çalıştığı anlar da görüntülere yansıdı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli eski
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