Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin hakkındaki 1 yıllık hapis cezasına temyiz başvurusu reddedildi

Fransa’da 2012 cumhurbaşkanlığı kampanyası sırasında yasal harcama sınırını aştığı gerekçesiyle yargılanan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin davasında yeni bir gelişme yaşandı. Sarkozy’nin Paris İstinaf Mahkemesi’nin, 14 Şubat 2024’te kendisi hakkında verdiği 1 yıllık hapis cezasına temyiz başvurusu, Fransa’da Yargıtay tarafından reddedildi ve eski Cumhurbaşkanı’nın hükmü kesinleşti. Soruşturmada, Sarkozy’nin 2012’de yasal sınırın 22,5 milyon euro olduğu kampanya sırasında yaklaşık 43 milyon euro harcama yaptığı ortaya çıktı. Bu aşımı gizlemek için miting ve büyük toplantıların maliyetinin önemli bir kısmının, iletişim ajansı "Bygmalion" ve bağlı şirketleri aracılığıyla, dönemin iktidar partisi UMP’nin (Halk Hareketi İçin Birlik) kasasına "fiktif kongre ve parti etkinliği" adı altında fatura edildiği tespit edildi.

Bu yöntem, dosyada "çift faturalandırma sistemi" olarak tanımlandı. Mahkeme, sistemi bizzat organize etmekten Sarkozy’yi sorumlu tutmadı ancak eski Cumhurbaşkanı, aday olarak kampanyadaki aşırı harcamalardan siyasi fayda sağladığı gerekçesiyle cezaya çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, kampanya hesaplarıyla ilgili muhasebeciler tarafından yapılan uyarılara rağmen harcamaların kontrolden çıkmasına engel olmadığı ve yasal sınırın aşılmasına göz yumduğu sonucuna vardı. Sarkozy ise hem ilk derece yargılamasında hem de istinafta "her türlü cezai sorumluluğu reddettiğini" ifade etti.

DAVADA ÇOK SAYIDA İSİM HAPİS CEZASI ALDI

Bygmalion davasında Sarkozy’nin yanında, eski Kampanya Yöneticisi Guillaume Lambert, UMP’nin eski Yöneticileri Eric Cesari ve Pierre Chassat, kampanya organizasyonunda rol alan Jerome Lavrilleux ile Bygmalion yöneticilerinin de aralarında bulunduğu birçok sanık, çeşitli hapis, siyaset yasağı ve yöneticilikten men edilme yasağı cezalarına çarptırılmıştı. Fransa Yargıtayı, bu isimler tarafından yapılan başvuruları da reddederek İstinaf Mahkemesi’nin kararlarını onadı.

Sarkozy’nin gelecekteki süreçte cezanın infaz şeklinin belirlenmesi için ceza infaz hakimi tarafından mahkemeye çağrılması bekleniyor. Cezanın, daha önceki mahkumiyetinde olduğu gibi elektronik kelepçe ile evde infaz edilmesi muhtemel seçenekler arasında gösteriliyor.

LİBYA DAVASI VE DİĞER DOSYALAR

Sarkozy, Bygmalion dosyasının dışında farklı davalar nedeniyle de yargı karşısına çıkmıştı. Eski Cumhurbaşkanı, 2007 cumhurbaşkanlığı kampanyasının Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi yönetimi tarafından yasa dışı şekilde finanse edildiği iddialarıyla yürütülen davada, 25 Eylül 2025’te Paris Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın ardından cezanın temyiz süreci beklenmeden infaz edilmesine karar verilmiş, Sarkozy 21 Ekim 2025’te Paris’teki La Sante Cezaevi’ne girmişti. Yaklaşık 20 gün cezaevinde kalan Sarkozy, 10 Kasım 2025’te Paris İstinaf Mahkemesi’nin kararıyla adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Libya dosyasında verilen ceza hala temyiz aşamasında bulunuyor. Sarkozy’nin, bu dosyayla ilgili istinaf yargılaması için 16 Mart-3 Haziran 2026 tarihleri arasında Paris’te yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Bunun yanı sıra Sarkozy hakkında yürütülen "telefon dinleme" davasında 2024 yılında verilen 1 yıl hapis cezası, elektronik kelepçe ile evde hapsinde infaz edilmiş, bu karar eski Cumhurbaşkanının ilk kesinleşmiş mahkumiyeti olarak kaydedilmişti.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...