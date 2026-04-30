Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında karar! Çocuğa tacizle suçlanıyordu

Giresun'un Görele ilçesinde "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan, CHP'den istifa eden eski belediye başkanı Hasbi Dede hakkında mahkeme 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verdi.

4 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında, sanık Hasbi Dede hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Hasbi Dede katılmazken, cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un avukatları da katıldı.

1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti duruşma sonrasında Hasbi Dede hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verildi.

TUANA'NIN ARKADAŞLARINDAN PROTESTO

Öte yandan Tuana Torun'un arkadaşları ellerinde Tuana'nın fotoğrafı ile adliye binası çıkışında kararı protesto etti.

NE OLMUŞTU?

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat'ta tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

TUANA ŞÜPHELİ KAZADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Görele Köprüsü üzerinde 28 Mart gecesi meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen Tuana Torun'a A.H. yönetimindeki otomobil çarparak ağır yaralanmasına neden olmuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Espiye Cezaevine gönderilmişti. Tuana Torun ise önce Görele Devlet Hastanesi'ne ardından da Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Torun'un burada yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşmişti.



