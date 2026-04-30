Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında karar! Çocuğa tacizle suçlanıyordu

"Çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında verilen ceza belli oldu.

Giresun'un Görele ilçesinde "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan, CHP'den istifa eden eski belediye başkanı Hasbi Dede hakkında mahkeme 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verdi.

4 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında, sanık Hasbi Dede hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Hasbi Dede katılmazken, cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un avukatları da katıldı.

1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti duruşma sonrasında Hasbi Dede hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verildi.

TUANA'NIN ARKADAŞLARINDAN PROTESTO

Öte yandan Tuana Torun'un arkadaşları ellerinde Tuana'nın fotoğrafı ile adliye binası çıkışında kararı protesto etti.

NE OLMUŞTU?

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat'ta tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

TUANA ŞÜPHELİ KAZADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Görele Köprüsü üzerinde 28 Mart gecesi meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen Tuana Torun'a A.H. yönetimindeki otomobil çarparak ağır yaralanmasına neden olmuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Espiye Cezaevine gönderilmişti. Tuana Torun ise önce Görele Devlet Hastanesi'ne ardından da Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Torun'un burada yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşmişti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de 3 kişinin öldüğü kazada firma sahibi gözaltındaİzmir'de 3 kişinin öldüğü kazada firma sahibi gözaltında
Kocaeli TEM'de 6 tır birbirine girdi: Ankara yönü kapandıKocaeli TEM'de 6 tır birbirine girdi: Ankara yönü kapandı

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Görele cinsel taciz Hasbi Dede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

Zuhal Böcek bu sabah gözaltına alındı!

Zuhal Böcek bu sabah gözaltına alındı!

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali gündemde

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali gündemde

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

