Eski Hindu generalin skandal Türkiye çıkışına yanıt geldi: "Tanrınızı kurbanda keser, yeriz"

Hindistan ile Pakistan arasındaki karşılıklı atışma bir süre sonra çatışmaya dönmüştü. Çatışmalar karşılıklı olarak misillemelerle devam ederken Türkiye'nin Pakistan'a yardım göndermesinin ardından Hindistan'da bazı kendini bilmez kişiler Türkiye'yi de çatışmalara çekmek adına kışkırtıcı ifadelerde bulunmuştu.

SKANDAL SÖYLEM

Emekli Hindu Tümgeneral G.D. Bakshi de bu isimlerden birisiydi. Bakshi bir televizyon programına verdiği röportajda, Türkiye’yi nükleer bombayla tehdit etmişti.

Türkiye’nin uzun zamandır doğru davranmadığını ifade eden general, “Gerekirse Türkiye’yi çok kötü şekilde havaya uçurabiliriz. Hindistan nükleer bir güç, ayrıca uzay gücü.” ifadelerini kullanmıştı.

"TANRINIZA 7 ORTAK GİRER, KURBAN'DA KESER, YERİZ"

TV42 sunucusu Kerem İşkan'ın Hintli eski tümgenerale verdiği yanıt gündem oldu. İşte o ifadeler:

"Sizin o tanrı diye taptığınız ineğe 7 ortak gireriz. Kurban'da da keseriz. Tanrınızı gözünüzün önünde yeriz. Aklınız durur, şoka girersiniz. Kendi ülkenizde yaşayan insanların sefaletine bir bak sen önce. Dünyanın çöp tenekesine dönmüşsünüz"