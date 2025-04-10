Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan CHP lideri Özgür Özel’e sert yanıt: “Bu yalanlarla yolsuzluk örtülmez Şehzade Özgür”

Eski Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP lideri Özel'e sert sözlerle yüklendi. Soylu'nun paylaşımı şu şekilde:
"Aynı yalanı defalarca toplum önünde pervasızca söyleme hastalığına tutulan,
İBB’ye, alınan terör irtibatlı ve iltisaklı 505 kişiyi; kefil olduğu, dhkp-c yöneticiliğinden hükümlü Selçuk Kozağaçlı gibi aklamaya çalışan İngiliz Özgür’e, yalan, iftira ve hakaretten 46 bin liralık tazminat davası açtım.
Bu yalanlarla yolsuzluk örtülmez Şehzade(!) Özgür"
Aynı yalanı defalarca toplum önünde pervasızca söyleme hastalığına tutulan,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 10, 2025
İBB’ye, alınan terör irtibatlı ve iltisaklı 505 kişiyi; kefil olduğu, dhkp-c yöneticiliğinden hükümlü Selçuk Kozağaçlı gibi aklamaya çalışan İngiliz Özgür’e, yalan, iftira ve hakaretten 46 bin liralık… pic.twitter.com/qsNWkz3VnF
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