Eski iPhone kullanıcıları dikkat! Bu güncellemeyi hemen yapın

Teknoloji devi Apple, kullanıcıların cihazlarındaki hassas verileri çalabilen "DarkSword" isimli bilgisayar korsanlığı araç setine karşı koruma sağlamak amacıyla eski iPhone ve iPad modelleri için kritik bir güvenlik güncellemesi yayınladı.

İOS 18.7.7 VE İPADOS 18.7.7 ÇIKTI

TechCrunch'ta yer alan habere göre, şirket tarafından yapılan açıklamada, çok daha geniş bir cihaz yelpazesinin "DarkSword" adı verilen web tabanlı saldırılara karşı önemli güvenlik korumaları almasını sağlamak için iOS 18.7.7 ve iPadOS 18.7.7 sürümlerinin yayınlandığı duyuruldu.

DARKSWORD TEHLİKESİ: TEK BİR SİTE BİLE YETİYOR

DarkSword, yalnızca kötü amaçlı kod barındıran bir web sitesinin ziyaret edilmesiyle iOS 18.4 ile 18.7 arasındaki sürümleri çalıştıran Apple cihazlarına sızmak için kullanılabilen tehlikeli bir araç seti olarak tanımlanıyor. Bu güvenlik açığı siber korsanların; kullanıcıların mesajları, tarayıcı geçmişleri, konum verileri ve kripto para varlıkları dahil olmak üzere kişisel cihaz verilerini çalarak kendi sunucularına yüklemelerine olanak tanıyor.

TÜRKİYE DE O ÜLKELER ARASINDA

Söz konusu siber saldırı araçlarının Çin, Malezya, Türkiye, Suudi Arabistan ve Ukrayna'daki kullanıcıları hedef alan belirli saldırılarda halihazırda kullanıldığı tespit edildi. Güvenlik araştırmacıları, bu araçların artık çevrimiçi ortamda herkesin erişimine açık bir şekilde yayınlanması nedeniyle, Apple'ın mobil yazılımının eski sürümlerini kullanan kişileri hedef almak için kullanılabileceği konusunda uyarıyor.

IOS 26'YA GEÇMEYENLER İÇİN ÖZEL GÜNCELLEME

Apple, en yeni yazılımı olan iOS 26'yı kullanan cihazların haftalar öncesinden bu tehlikeye karşı korunduğunu belirtiyor. Ayrıca donanımsal olarak iOS 26'yı çalıştıramayan iPhone ve iPad'ler için de iOS 18'e yönelik yeni bir güncelleme yayınlandı.

Apple, iOS 18.7.7 ve iPadOS 18.7.7 güncellemeleriyle birlikte ise iOS 26'ya güncellenebilen ancak cihazını bilerek güncellememeyi tercih eden milyonlarca kullanıcı için de DarkSword yamalarını sağlamış oldu. Bazı kullanıcılar, yeni “liquid glass” arayüzünden dolayı iOS 26 güncellemesini yapmamayı tercih etmişti.

KİLİT MODU KORUMA SAĞLIYOR

Otomatik yazılım güncellemeleri açık olan Apple kullanıcılarının bu yeni sürümü herhangi bir işlem yapmadan alması bekleniyor. Apple ayrıca isteğe bağlı bir güvenlik özelliği olan "Kilit Modu"nun DarkSword saldırılarına karşı savunma sağladığını da belirtti. Şirket, geçen hafta yaptığı açıklamada ise Kilit Modu'nun çalıştığı bir Apple cihazına karşı bugüne kadar başarılı olmuş hiçbir devlet destekli casus yazılım saldırısı olmadığını söyledi.