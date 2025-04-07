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Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen hastanede tedavi altına alındı

Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen, kan değerlerinin düşmesi sonucu İstanbul'da bir hastanede tedavi altına alındı.

Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen hastanede tedavi altına alındı

Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen, sağlık durumu hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kan değerlerimin aşırı düşmesi nedeniyle acil olarak İstanbul Ataşehir'deki hastanede tedavi altına alındım. Kısa sürede yapılan kan takviyesiyle değerlerim yükselmeye başladı. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Hastanede ziyaretime gelerek benimle yakından ilgilenen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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